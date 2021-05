Esperanza Aguirre, pillada en directo en 'Ya es mediodía' criticando a Sonsoles Ónega

Esperanza Aguirre ha participado en varios programas de televisión después de la presentación de su nuevo libro Sin complejos, para promocionarlo. La situación más destacada de estas intervenciones se ha producido en Ya es mediodía, donde ha evitado en diversas ocasiones las preguntas de Sonsoles Ónega.

La presentadora, que no había terminado de formular las preguntas que tenía preparadas para ella, le pidió que esperara para continuar después del corte de publicidad.

"Le voy a pedir que sea un poquito más breve, que si no la dejo al sol toda la mañana y a ver si se nos va a poner mala", le dijo Sonsoles al volver de la pausa publicitaria.

Sin embargo, la política no había escuchado estas palabras y creyó que aún no estaban en directo. "Mira, menos mal que hace bueno, porque no he visto nada igual que el pinchazo de Sonsoles. No te pincha ni harta de vino", criticó Esperanza Aguirre.

"¡Pero si estamos pinchadas!", respondió riéndose la periodista. "Ya estaba ella criticando". Aguirre se excusó diciendo que "pensaba que no nos acababas de pinchar".

Mario Vargas Llosa e Isabel Díaz Ayuso han sido dos de las figuras más destacadas que han acompañado a la expresidenta en este día tan importante para ella.