El mensaje de apoyo de Tix a Blas Cantó tras los desafortunados comentarios de la televisión Noruega

TIX, el artista que representará este sábado a Noruega en la final de Eurovisión 2021, ha salido en defensa de Blas Cantó, el cantante que defenderá a España, tras los desafortunados comentarios de algunos colaboradores de un programa de la televisión noruega, quienes criticaron duramente la actuación del español.

Captura del comentario de Tix hacia Blas Cantó. @wiwibloggs en Instagram

"¡Siento mucho escuchar esto, Blas Cantó!", escribió este viernes el representante noruego como respuesta a un post en Instagram en el que se detallaba qué había ocurrido con los colaboradores de televisión noruegos. "Qué cosa más horrible para bromear", lamentó el cantante.

En su mensaje, también reconoce que no ha visto el programa, pero condena "totalmente esa forma de hablar de la música y de las personas". "¡Te animo y estoy deseando conocerte hoy!", concluyó el cantante noruego, quien aún no ha recibido respuesta por esta vía de Cantó.

Críticas desafortunadas

Los comentarios vertidos en la televisión noruega han tenido especial repercusión en redes sociales. Entre otros, los colaboradores del programa dijeron que había "algo paródico" en la actuación de Cantó. "La abuela vuelve y él baila con ella", dijo una comentadora, lo que calificó como "una especie de sketch".

POLÉMICA | En la televisión noruega, una serie de colaboradores estaban comentado todo lo que sucede en Eurovisión



🇪🇺 Al hablar de España, algunos colaboradores incluso se llegaron a reír de las pérdidas familiares que ha sufrido @BlasCanto pic.twitter.com/PzuMv7Ye4k — 𝗧𝗩 News 📺 (@TVNewsEspana) May 18, 2021

"Hay una historia ahí: perdió a su abuela por culpa de la Covid. Tal vez sea ella la que venga. Y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega", valoró otro de los presentes y luego lo puntuó con un 4 entre risas.

Este sábado, Cantó interpretará su canción 'Voy a quedarme' en el puesto número 13 en la final del festival, de acuerdo con el orden que ha dado a conocer este viernes la organización, mientras que TIX defenderá la bandera noruega en el vigésimo segundo puesto, con su tema 'Fallen Angel'.