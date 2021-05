El servici de salvament, socorrisme i punts accessibles en les platges de València comença l'1 de juny

Així ho ha indicat aquest divendres el vicealcalde de la capital valenciana en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local. L'edil ha explicat que el contracte per a la prestació del servici d'assistència sanitària, salvament, socorrisme i ajuda al bany de persones amb diferents capacitats ha sigut adjudicat per 2,7 milions d'euros a Creu Roja.

Campillo ha detallat que segons el contracte adjudicat a Creu Roja, l'horari del servici de salvament i socorrisme en les platges del nord serà de 10.00 a 20.00 hores, amb una prestació mínima de vigilància de 9.00 a 10.00 hores. En les platges del sud l'horari serà de 10.30 a 19.00 hores, amb servici mínim de vigilància de 10.00 a 10.30 hores i de 19.00 a 19.30 hores. En la platja de la Devesa, l'horari serà d'11.00 a 18.00 hores.

El servici adjudicat té una durada de dos anys. "L'any passat amb motiu de la Covid-19 acordem aquest horari. Enguany ho consolidem per a garantir el millor servici en les platges d'una de les ciutats de la comunitat autònoma amb més banderes blaves de tot l'Estat", ha afirmat Sergi Campillo.

Respecte als punts accessibles, ha manifestat que també seran gestionats per la mateixa entitat, "amb la política inclusiva que defèn l'equip de govern". Les dates seran del 15 de juny al 15 de setembre en la platja del Cabanyal; de l'1 de juliol al 15 de setembre en la Malva-rosa; i de l'1 de juliol al 31 d'agost en la de Pinedo.

L'executiu municipal ha aprovat també aquest divendres la convocatòria d'ajudes municipals del Pla Reviure, dedicat a la reforma i lloguer de les vivendes buides de la ciutat per a la seua eixida al mercat a un preu assequible. Enguany aquestes prestacions s'incrementen si els propietaris escometen rehabilitacions per a aconseguir vivendes adaptades.

Campillo ha exposat que els propietaris de vivendes que opten a aquestes ajudes, que es poden demanar des d'aquest divendres fins al 21 de juny, podran rebre 20.000 euros per a la reforma de la vivenda i un màxim de 60.000 euros, independentment de les vivendes que incorpore al projecte.

"Enguany, i com a novetat, es concedirà una subvenció de 25.000 euros per a les rehabilitacions que doten a la vivenda d'accessibilitat i la convertisquen en una vivenda adaptada. A canvi d'aquesta subvenció, els propietaris han de tindre la vivenda un mínim de quatre anys dins del programa municipal i el preu del lloguer no pot superar els 600 euros", ha recordat el regidor.

Campillo ha informat, així mateix, de l'acord adoptat per a encomanar a la societat pública Pla Cabanyal-Canyamelar la regularització i venda de 96 parcel·les municipals en els carrers Eugenia Viñes i Pavia. Es tracta de propietats municipals -el sòl- que alberguen construccions privades -el vol-, antigues cases de pescadors que van acabar convertint-se en edificacions de diverses altures en primera línia de la platja del Cabanyal.

Amb la mesures adoptada es busca que els qui les habiten puguen exercir el seu dret de propietat comprant el solar, de manera que així es posa fi a la concessió vigent. "Les tasques materials de gestió de la regularització d'aquestes parcel·les tenen un pressupost de 86.898,17 euros, sense IVA, i un termini de durada de l'encàrrec de huit mesos", ha precisat el vicealcalde, que ha dit que amb eixa gestió s'ordena "la situació particular d'uns 250.000 metres quadrats" i es consolida "el dret de propietat de famílies de la zona".

ARRÒS DE VALÈNCIA

D'altra banda, la Junta de Govern Local ha impulsat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Arròs de València per a promocionar, dinamitzar, desenvolupar i garantir la sostenibilitat del sector arrosser de la ciutat.

En aquesta reunió s'ha aprovat també la convocatòria de subvencions per als col·legis que participen del projecte 50/50 i aporten les millors propostes per a fomentar l'eficiència i l'estalvi energètic en els centres educatius, ha explicat Campillo. Aquest estalvi energètic i d'aigua potable permetrà, fins a a 15 col·legis, optar a ajudes municipals que sobrepassaran els 100.000 euros en total.