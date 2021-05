Celia y Miguel ganan 'Love island': ¿qué ha pasado con los 25.000 euros en juego?

Celia y Miguel se convirtieron el jueves en los ganadores de la primera edición de Love Island, el reality de amor de Atresmedia presentado por Cristina Pedroche. Los altibajos emocionales protagonizados por esta pareja terminaron por conquistar a la audiencia del programa frente a Bea y Saúl o Adele y Jovan, las otras parejas finalistas.

Con el 50% de los votos, los espectadores convirtieron a Celia y Miguel en ganadores de un premio de 25.000 euros. Sin embargo, la presentadora tenía guardada para ellos una sorpresa final.

Cristina Pedroche les mostró dos sobres a elegir, uno con el premio y otro con un corazón. Aquel que escogiese el sobre con el dinero debía decidir si se quería quedar el premio íntegramente o bien compartirlo con su pareja.

Finalmente, el sobre con el premio fue elegido por Celia. "¿Quieres salir de esta villa con los 25.000 euros solo para ti o quieres compartirlo con Miguel y salir juntos de la mano?", le preguntó Pedroche.

Celia no se lo pensó dos veces y aseguró que estaba muy "segura" de su decisión final: "Vine aquí sola y nunca se sabe lo que puede pasar, me llevo muchísimo, he ganado muchísimo, y ahora mismo esta cifra, el premio, es de los dos, y estoy súper segura", ha manifestado.

"El dinero no da la felicidad. Para mí el premio gordo es este", dijo dirigiéndose a Miguel. "Nos hemos encontrado, el destino quiso que nos conociésemos aquí, estoy súper orgulloso de ella y enamorado de ella", comentó Miguel tras conocer la decisión de Celia.

Amar es compartir y Celia ha elegido compartir el premio con Miguel ❤️ #LoveIslandFinal Directo ▶ https://t.co/6fEfbRtpVj pic.twitter.com/zKBIbpgrP8 — Love Island España (@LoveIslandESP) May 20, 2021

"Estamos orgullosos de todo lo que hemos vivido, que ha dado su fruto, no podemos estar más contentos", aseguraba Celia.

Respecto al premio, ambos han afirmado que lo gastarán en viajes, tanto por separado como juntos. "En principio vamos a viajar cada uno con su familia, darnos el choque de realidad, separados, y luego tenemos pensado juntarnos en Galicia para conocer a mi familia, luego irnos a Madrid a conocer la suya, y después intentaremos pegarnos algún viaje y disfrutarlo", ha explicado Miguel.

¡Encontraron el amor y se llevan 25.000€ como ganadores de #LoveIsland! 💥🏝 Miguel y Celia ya saben en qué se van a gastar su premio 💶 https://t.co/q9GlpNZMyZ — Love Island España (@LoveIslandESP) May 21, 2021

"Nos hubiera encantado el choque de realidad juntos, hemos hecho lo posible, pero no ha podido ser. En muy poquitos días nos vais a ver juntos otra vez, dando guerra", ha comentado Celia.

Ambos han hecho un balance positivo de su paso por el programa. "He tenido un crecimiento personal espectacular, me ha ayudado a abrir la mente, salgo más seguro de mí mismo, enamorado", se ha sincerado Miguel.

"Pensando en el primer día, no me creo a día de hoy que esté con Miguel aquí, enamorada, feliz, con ganas e ilusión de lo que está por venir y también tengo un balance muy positivo por mí. Pienso que he evolucionado para bien, he crecido mucho interiormente", ha desvelado Celia.