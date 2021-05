L'Ajuntament d'Alacant instal·la 156 càmeres per a regular el trànsit i millorar la mobilitat en la ciutat

D'aquesta forma, el consistori busca tindre una ciutat "intel·ligent" i connectar en temps real la circulació, creant un sistema innovador de gestió del trànsit "al més alt nivell tecnològic". Igualment, s'ha precisat que no són radars ni càmeres de control de la velocitat, per la qual cosa no sancionen els vehicles.

Les càmeres s'han instal·lat en punts estratègics de la xarxa viària i amb els seus accessos es generarará informació útil a partir de la sensorització, adquisició i tractament de les seues dades en temps real, segons arreplega un comunicat municipal.

El projecte es desenvolupa sobre una base de plataforma tecnològica de ciutat adaptada que permetrà la integració futura de sistemes d'altres àmbits de gestió municipal.

Així mateix, l'Ajuntament ha matisat que "no es tracta de limitar el trànsit, sinó d'anar més enllà i, fins i tot, poder controlar l'enllumenat públic o abordar un seguiment exhaustiu de la maquinària emprada en servicis municipals, com la neteja".

El projecte 'Alicante Se Mueve: Being Smart' compta amb un pressupost de 2.942.110,59 euros, finançat en un 60 per cent per Red.es, entitat depenent del Ministeri d'Economia i Empresa, i en un 40% per l'Ajuntament d'Alacant, amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), sota el lema 'Una manera de hacer Europa'.

El regidor de Mobilitat i Trànsit, José Ramón González, juntament amb el regidor de Modernització i Noves Tecnologies, Antonio Peral, i responsables d'aquest projecte han acudit a la instal·lació en el centre d'una de les càmeres.

Tots dos han assenyalat que aquest sistema, basat en visió artificial, s'ha instal·lat per a "optimitzar i millorar la mobilitat en la ciutat, el projecte és pioner i pretén asseure les bases que permeten col·locar Alacant al capdavant de les Smart cities i ser referència en tota la Unió Europea". "No són radars ni càmeres de control de la velocitat, per la qual cosa no sancionen els vehicles", han recalcat.