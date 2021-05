Cuántos siglos le quedan a nuestra civilización, según la ciencia

Las pandemias como la del coronavirus, junto a otras catástrofes como las guerras o los desastres naturales hacen que el ser humano se pregunte cuánto más durará la civilización tal y como la conocemos. Esa pregunta tiene respuesta, según la ciencia.

Avi Loeb es ex presidente (2011-2020) del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard, director fundador de la Iniciativa Agujero Negro de Harvard y director del Instituto de Teoría y Computación del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. En un artículo en la revista Scientific American, Loeb explica: "En una conferencia reciente a ex alumnos de Harvard, me preguntaron cuánto tiempo espero que sobreviva nuestra civilización tecnológica".

"En el caso más probable de que estemos siendo testigos de la edad adulta de nuestra vida tecnológica, es probable que sobrevivamos algunos siglos, pero no mucho más. Después de declarar públicamente este veredicto estadístico, me di cuenta del horrible pronóstico que implica. Pero, ¿es inevitable nuestro destino estadístico?", se pregunta Loeb.

"Hay un rayo de luz al acecho en el fondo. Implica la posibilidad de que poseamos libre albedrío y podamos responder al deterioro de las condiciones promoviendo un futuro más largo que unos pocos siglos. Una política pública sensata podría mitigar el riesgo de catástrofes tecnológicas asociadas con el cambio climático, pandemias autoinfligidas o guerras", reflexiona el experto.

"El pronóstico de cuánto tiempo nos queda en nuestro futuro tecnológico podría seguirse de información estadística sobre el destino de civilizaciones como la nuestra que nos precedieron y vivieron bajo limitaciones físicas similares", explica el experto.

"La mayoría de las estrellas se formaron miles de millones de años antes que el sol y pueden haber fomentado civilizaciones tecnológicas en sus planetas habitables que ya perecieron. Si tuviéramos datos históricos sobre la vida útil de un gran número de ellos, podríamos haber calculado la probabilidad de que nuestra civilización sobreviva durante diferentes períodos de tiempo", prosigue.

"Nuestras posibilidades de supervivencia podrían mejorar si algunas personas optan por alejarse de la Tierra"

"Pero una vez que se enfrenta a la distribución de probabilidad de supervivencia, el espíritu humano puede optar por desafiar todas las probabilidades y comportarse como un valor atípico estadístico. Por ejemplo, nuestras posibilidades de supervivencia podrían mejorar si algunas personas optan por alejarse de la Tierra. Actualmente, todos nuestros huevos están en una sola cesta. Aventurarse en el espacio ofrece la ventaja de preservar nuestra civilización de un desastre de un solo planeta", apunta Loeb.

"Aunque la Tierra sirve como un hogar cómodo en este momento, en última instancia nos veremos obligados a reubicarnos porque el Sol evaporará toda el agua líquida de la superficie de nuestro planeta dentro de mil millones de años. Establecer múltiples comunidades de humanos en otros mundos se asemejaría a la duplicación de la Biblia por la imprenta de Gutenberg alrededor de 1455, lo que evitó la pérdida de contenido precioso a través de una catástrofe de un solo punto", dice el experto.

"Por supuesto, incluso un viaje de corta distancia desde la Tierra a Marte plantea importantes riesgos para la salud debido a los rayos cósmicos, las partículas solares energéticas, la radiación ultravioleta, la falta de una atmósfera respirable y la baja gravedad. Superar los desafíos de asentarnos en Marte también mejorará nuestra capacidad para reconocer planetas terraformados alrededor de otras estrellas según nuestra propia experiencia", añade.

"Es cierto que debemos centrar nuestra atención inmediata en los problemas locales, pero también necesitamos inspiración que eleve nuestra perspectiva a una escala mayor y abra nuevos horizontes", concluye el autor.