Puig defèn en Fitur que la Comunitat Valenciana és la "destinació turística més segura d'Europa"

Així ho ha manifestat durant el recorregut realitzat al stand de la Comunitat Valenciana en la Fira Internacional del Turisme, en el qual ha estat acompanyat per la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto. Posteriorment, el president ha assistit a l'acte central de la tercera jornada celebrat en la Plaça València Turisme.

En declaracions als mitjans, el president ha assegurat que la Comunitat Valenciana ha realitzat un enorme esforç de contenció i de prevenció durant tota la pandèmia, el resultat de la qual situa aquesta autonomia com la regió europea amb menys incidència per Covid-19.

Així mateix, el cap del Consell ha valorat l'engegada del certificat verd digital, presentat també en Fitur, que suposarà obrir la mobilitat a Europa a partir de l'1 de juliol. En aquest sentit, ha qualificat el nou certificat com un "element fonamental que des de la Comunitat Valenciana hem reivindicat des del principi perquè Europa garantisca la mobilitat entre persones dins de la Unió".

Puig s'ha mostrat convençut que la Comunitat Valenciana va a ser una de les autonomies i una de les regions d'Europa que més creixerà en els pròxims mesos per l'obertura de la mobilitat en la Unió Europea, "que ens permetrà recuperar el turisme", i per "la confiança dels clients que cada any ens visiten".

A més, ha valorat el "esforç enorme de la societat valenciana, de les seues institucions i, sobretot, del sector sanitari", que ha propiciat que la Comunitat es convertisca en la destinació turístic més segura d'Europa".

Durant la seua intervenció, el president s'ha mostrat optimista respecte a la campanya de turisme estival i ha assenyalat que la Comunitat Valenciana es troba en condicions d'abordar un "estiu positiu", per a açò es realitzarà una obertura progressiva durant el mes de juny, donat el "avanç espectacular" que s'experimentarà tant en el procés de vacunació com en la capacitat d'acolliment.

RECUPERACIÓ ECONÒMICA, SOCIAL I EMOCIONAL

En el transcurs de l'acte, el president ha agraït la participació en Fitur de les empreses valencianes i dels municipis turístics que han fet l'esforç d'acudir a la cita anual malgrat les dures condicions patides en els últims mesos, i ha destacat el caràcter "viu, dinàmic i innovador" d'aquest sector que servirà de "palanca de recuperació econòmica, social i emocional".

Puig ha destacat que el sector turístic estarà "al màxim" aquest estiu i contribuirà a la recuperació social, atés que representa més del 15% de l'ocupació a la Comunitat Valenciana. Així mateix ha assegurat que el turisme també contribuirà a la recuperació "anímica i emocional" d'una societat "que es mereix l'oci, el retrobament i la normalitat", perquè segons ha assenyalat, "no hi ha gens més vitamínic que el turisme i l'oci".

Des de l'estand de Fitur, el president ha realitzat una crida a totes les persones que estan pensant en la seua pròxima destinació per a passar les vacacions d'estiu al fet que trien la Comunitat Valenciana, perquè "no hi ha millor destinació, disposada a acollir a tots amb afecte, hospitalitat i esperança".

FITUR 2021

La Comunitat Valenciana participa amb un estand principal en la capçalera del pavelló 7 amb un espai de 2.053 metres quadrats dividits en tres grans illes. Un espai que acull un total de 120 empreses i representants del sector turístic.

La fira que se celebra del 19 al 23 de maig en el recinte d'Ifema a Madrid, ha sigut molt bé acollida pel conjunt d'empreses i professionals valencians, que confien que supose una injecció per a la dinamització del sector.

En concret, en la zona dedicada a empreses de l'estand de la Comunitat Valenciana en Fitur hi ha una representació de 48 entitats professionals, i en la zona de producte són un total de 65 les empreses que mostren durant aquesta setmana l'ampli ventall d'oportunitats experienciales que ofereix la Comunitat Valenciana.

Així mateix, el sector tecnològic compta amb una representació d'una desena de professionals, entre els quals destaca l'Associació Internacional de Asociación Internacional de Nómadas Digitales y Corporativos, que té seu a Alacant, o entitats com Immersive Tourist, Smartable, o Tourist Innovation360, entre unes altres. També està present l'Associació d'empreses i Professionals per a Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (Avegal); i del sector de l'oci Fotur i l'empresa castellonenca European Show Business Partners.