Consultorio de Vivienda: "¿Tiene el portero obligación de quitar el vidrio y los cartones que dejan los vecinos?"

Pintar la terraza

PREGUNTA Tengo una vivienda baja con terraza orientada a zona norte y patio-terraza orientada a zona sur, en una urbanización de 4 alturas con terrazas orientadas al sur en el resto de las viviendas. Ahora se está pintando la fachada del edificio, y la pregunta es:

¿Hay que pintar todas las terrazas a cargo de la comunidad, o correría a cargo de cada vecino? ¿También habría que pintar las dos terrazas de los bajos, solamente una o ninguna, y con cargo a quién?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Entiendo que la comunidad habrá adoptado el acuerdo de sanear la fachada del edificio dentro de la cual se encuentran incluidas las terrazas, entre otras cosas, para garantizar la uniformidad estética de la misma. No obstante, falta información relativa a los términos en los que se adoptó el acuerdo.

¿Un moroso presidente?

PREGUNTA Tenemos en la comunidad un propietario que se negó a pagar una derrama, por lo que se encuentra en procedimiento moratorio en el juzgado. Teniendo una deuda económica con la comunidad, ¿pueden ser presidente de la comunidad el próximo año?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Puede serlo dado que la LPH no exime del ejercicio del cargo por ser moroso. Ahora bien, no se recomienda puesto que al ser el presidente el representante legal de la comunidad en juicio lógicamente existe un claro conflicto de intereses que hace incompatible el ejercicio del cargo.

Color diferente

PREGUNTA ¿Podria pintar el rellano de mi escalera de un color distinto al del resto de la escalera? Somos dos vecinos por altura, estando los dos de acuerdo, ¿podríamos pintar nuestro piso en color blanco como queremos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El rellano es un elemento común del edificio y como tal debe mantenerse la estética junto con el resto. Por ello, no es suficiente con que su vecino de rellano esté conforme sino que lo tiene que autorizar la comunidad adoptando un acuerdo al efecto por 3/5.

Dinero de sobra

PREGUNTA ¿Tengo que pagar una derrama habiendo dinero de sobra en la comunidad? Hay dinero acumulado en la cuenta corriente, no entiendo por qué se pasan derramas.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la comunidad adopta el acuerdo por mayoría simple de girar la derrama, está obligado a su pago sin perjuicio de que impugne judicialmente el acuerdo si lo considera contrario a sus intereses.

Restos en el rellano

PREGUNTA Soy portero de una finca en la que unos inquilinos no paran de dejar cartón y vidrios en el rellano. Tengo entendido que el portero no tiene la obligación de recogerlo pero quisiera saber si es así y si no habría ningún problema legal en no recogerlo y dejarlo allí.