Cs exigeix conéixer el projecte de la falla municipal de València per a setembre i critica la "improvisació" de Galiana

Així s'ha manifestat Picó després de les declaracions de l'artista urbà Escif, un dels responsables del projecte de la falla municipal de 2020, que s'ha mostrat "sorprès" aquest divendres per l'anunci realitzat per l'Ajuntament de València que plantarà i cremarà enguany els monuments municipals del passat any i que es van veure interrompudes per l'esclat de la pandèmia.

En un comunicat titulat 'Una cabeza sin cuerpo', Escif ha criticat que ha hagut d'assabentar-se d'aquesta notícia "per la premsa". El creador recorda que "el projecte de la meditadora es va veure interpel·lat per l'estat d'alarma i, davant la inesperada situació de la crisi del Covid, l'Ajuntament de València va decidir cremar, a porta tancada, el cos de la meditadora, deixant òrfena la part alta del monument". Per açò, 'La meditadora' no va poder acabar de muntar-se i "es va quedar a mig fer, cos i ment van quedar separades".

"Són les ruïnes d'un projecte, les brases que van resistir, el record de l'esdevingut. La meditadora va abandonar el seu cos el dia que aquest va ser incinerat. Enguany 2021, en la plaça de l'Ajuntament, no tindrem la nostra falla. No. No es planta la meditadora. Si un fragment, una al·lusió, un mausoleu. És un acte simbòlic, però no és una falla".

Sobre aquest tema, Amparo Picó ha exigit saber "què falla es realitzarà amb els 74.000 euros que han anunciat" i "qui i de quina manera ha refet el projecte inicial".

Unes circumstàncies que, per a l'edil, són "el súmmum de la improvisació", que "és el que caracteritza la gestió de Galiana". Així, s'ha preguntat "com es pot modificar la falla sense comptar amb el dissenyador".

"La falla municipal és un dels principals referents de les festes i no pot estar exposat a la improvisació i les ocurrències del regidor", ha agregat.