Italia ganaría Eurovisión 2021 según Spotify y España daría 12 puntos a Suiza

Si la victoria en Eurovisión dependiera de la popularidad de las canciones en Spotify, la banda italiana Maneskin ganaría este sábado la 65 edición del célebre festival europeo de la canción gracias a su 27,4 millones de reproducciones.

Tras ellos conseguiría la plata el tema sueco, Voices de Tusse, con 15,2 millones de escuchas, y el bronce sería para los finlandeses Blind Channel con Dark Side, que acumula 7,4 millones, según los datos que constan en la plataforma de audio en streaming.

El tema del español Blas Cantó Voy a quedarme contabiliza actualmente 1,7 millones de reproducciones y se quedaría fuera del top 10 de Spotify, que estaría integrado a partir del cuarto lugar por Noruega (Fallen Angel, de TIX), Francia (Voilà, de Barbara Pravi), Chipre (El Diablo, de Elena Tsagrinou), Dinamarca (Øve Os På Hinanden, de Fyr Og Flamme).

Completarían esos 10 primeros puestos Suiza (Tout l'Univers, de Gjon's Tears), Islandia (10 Years, de Daði Freyr) y Países Bajos (Birth Of A New Age, de Jeangu Macrooy).

En España, la candidatura que más seguimiento ha tenido en Spotify ha sido la del suizo Gjon's Tears, en gran parte por la popularidad que le reportó convertirse en sintonía de un programa de televisión de horario de máxima audiencia.

Por detrás aparecen Voilà de Barbara Pravi, la canción de Cantó Voy a quedarme, así como El Diablo de la chipriota Elena Tsagrinou, Zitti e buoni de Maneskin, la maltesa Destiny con Je me casse, la rumana Roxen con Amnesia, Voices de Tusse, Last Dance de la griega Stefania y el tema lituano Discoteque, de The Roop.

No obstante, Spotify destaca que el mayor crecimiento en reproducciones en España lo han tenido en el último mes otras tres canciones que igualmente se dispararon en las casas de apuestas tras su paso por las semifinales: el tema de los ucranianos Go_A Shum, el de los portugueses de The Black Mamba Love Is On My Side y el de la búlgara Victoria, Growing Up Is Getting Old.