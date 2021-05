El incendio forestal de Arico entra en el Parque Nacional del Teide

El incendio forestal declarado desde el jueves en el municipio tinerfeño de Arico ha alcanzado ya el interior del Parque Nacional del Teide, pero en una zona de retama sin masa boscosa, por lo que se prevé que en esa parte no haya grandes problemas en controlarlo.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, quien ha comparecido junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el alcalde de Arico, Sebastián Martín y el director técnico de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias, Jorge Parra.

Parra ha explicado que el incendio, con un perímetro de 16 kilómetros y una superficie de 1.600 hectáreas, presenta una cabeza hacia el barranco del Río y dos flancos bien definidos.

El flanco derecho avanza hacia la cumbre y "se ha abandonado" por la virulencia del viento y la gran humareda.

Confían en poder controlar las llamas.

Los trabajos de extinción se centran por tanto en el flanco izquierdo, para evitar que el fuego avance hacia zonas de medianías y núcleos de población.

La pista de Contador, que es la carretera que conduce a la cumbre, es la "línea de defensa" en ese flanco izquierdo y donde los equipos de extinción confían en poder controlar las llamas.

A partir de esta noche con el cambio meteorológico, puesto que se espera que bajen las temperaturas y suba la humedad, también se podrá retomar el trabajo en el flanco derecho en condiciones de mayor seguridad para los equipos de extinción.

El incendio no está cerca de zonas habitadas, así que no ha habido que proceder al desalojo de viviendas, solamente pedir a personas que estaban en zonas de uso tradicional agrícola que por precaución salieran de esa área.

Lo más preocupante es el viento

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, insistió en que lo más preocupante es el viento, con previsiones en Canarias de rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Pero señaló que los seis medios aéreos que están actuando más los casi 300 efectivos en tierra van a aprovechar las horas de luz de este viernes para "hacer el máximo trabajo" y conseguir que desde esta noche "las cosas puedan ir mejorando", con todas las precauciones.

"Es un incendio de superficie, no de copa, se está quemando pinocha fundamentalmente, no hay ola de calor" y al no haber empezado el verano no hay vegetación muy seca, a pesar de lo cual "hay que ser muy cautelosos" sobre todo por el viento, dijo Torres.

El alcalde de Arico, Sebastián Martín, dijo que los barrios y zonas habitadas están alejadas del incendio, lo que permite que los efectivos puedan centrarse solo en luchar contra el fuego.