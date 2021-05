Mazón insta a Pedro Sánchez a negociar con Reino Unido el 'semáforo verde' para la Comunitat

Mazón, en declaraciones en FITUR, ha criticado que "el Gobierno, por un lado, anuncia que ya no serán necesarias las PCR para los turistas británicos y, por otro, no reivindica que los viajeros de Reino Unido, cuando vuelvan a su país, no deban guardar una cuarentena de diez días como se exige en estos momentos", recoge la institución provincial en un comunicado.

En la tercera jornada de la feria, la Diputación participa junto con el Patronato de la Costa Blanca. Su expositor ha contado con la presencia del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, a quien el alcalde de Benidorm, el 'popular' Toni Pérez, ha reivindicado la misma medida para la ciudad.

La Diputación de Alicante ha viajado a FITUR con el objetivo, a corto plazo, de captar al turista nacional para la temporada estival y, a medio, de recuperar al viajero internacional, especialmente al británico, principal emisor de tránsito hacia la provincia.

Así las cosas, Mazón ha lamentado que la Costa Blanca todavía no está en el 'semáforo verde', sino 'naranja', algo que a su juicio convierte en infructífera la medida de incluir a Reino Unido en la lista de países exentos de restricciones. "Es prioritario negociar y, sobre todo, no discriminar entre comunidades autónomas", ha exigido.

"Si tenemos uno de los mejores datos de incidencia del coronavirus de toda España en la Comunitat Valenciana, lo que hay que hacer es presionar al gobierno británico para que entienda que los turistas que se desplacen hasta nuestra provincia, a su vuelta deben estar en situación de luz verde, sin aislamiento posterior", ha aseverado, una medida que ve urgente por su impacto positivo.

Es más, ha sostenido que, si deja de pedirse una PCR negativa a los turistas británicos que lleguen a la Comunitat y a la provincia de Alicante -"para nosotros son nuestra prioridad", no se entiende que a su regreso el gobierno británico les confine durante diez días: "Si todo el esfuerzo que ha hecho el sector no lo revalorizamos, no vale para nada. Hay que reivindicar".

BENIDORM, DESTINO SEGURO

Por su parte, el alcalde de Benidorm ha trasladado al 'president' Puig la necesidad de tener turismo británico "cuanto antes" y le ha pedido que la localidad sea incorporada al nivel de color verde en el semáforo de indicaciones para las vacaciones de los británicos.

"Somos un destino seguro, que ha adoptado medidas para garantizar esa seguridad y que además desde hace muchas semanas presenta una evolución positiva en la incidencia epidemiológica", ha insistido Pérez.