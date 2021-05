La valenciana Bego Romero, entre els guanyadors dels Premis d'Internet 2021

Les 24 candidatures guanyadores del certamen es van anunciar durant la gala dels Premis d'Internet, celebrada aquest dijous en l'Espai Fundació Telefònica de Madrid. L'esdeveniment, en el marc de les activitats per a commemorar el Dia Mundial d'Internet que se celebra el 17 de maig, pretén reconéixer aquelles iniciatives, persones o organitzacions que més han destacat a promoure, innovar o facilitar els usos d'Internet i de les noves tecnologies, segons detalla l'organització en un comunicat.

Un dels premis ha recaigut en una valenciana veïna de l'Eliana, Bego Romero, de 27 anys, que en declaracions a Europa Press ha agraït el guardó perquè "mostra que tot treball porta a una recompensa" i li "motiva a seguir creixent per a complir" tots els seus objectius.

"Emprendre i muntar un projecte pel teu propi compte no és senzill, necessita de molta constància, lluita i força per a no caure a la primera oportunitat. Però assaborir aquests moments és el que fa que siga una de les decisions més boniques que he pres en la meua vida", ha afegit.

En concret, el premi reconeix la tasca de Romero en la seua marca personal. Segons ha detallat, el seu treball ha consistit a "ajudar a negocis a digitalitzar-se i automatitzar les seues vendes online per a millorar la seua visibilitat en internet i augmentar la seua facturació".

"El que he fet ha sigut treballar dia a dia la meua presència en xarxes socials per a augmentar la meua visibilitat i arribar a més persones perquè vegen que el màrqueting digital no és solament per a les grans empreses. És una oportunitat increïble que hem d'aprofitar per a acostar-nos més als nostres clients, ha afegit.