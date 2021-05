Celia y Miguel se convierten en ganadores de 'Love Island'

Este jueves, ha tenido lugar la gran final de la primera edición de Love Island España, que determinaría qué pareja se llevaría el premio de 25.000 euros que ofrecía el programa.

Las tres parejas que han conseguido llegar hasta la final son: Bea y Saúl; Adele y Jovan; y Celia y Miguel. Estos últimos han sido quienes finalmente, después de un concurso lleno de altibajos, se ha alzado como los ganadores.

"Me cuesta mucho decir un "no" tajante, por eso quise maquillar un poco las respuestas, pero al final no puedo autoengañarme", reconoció Miguel al hablar acerca de las tentaciones que ha tenido durante el reality.

Las declaraciones de amor de la pareja no cesaron en toda la noche, después de salir del programa con una relación más reforzaba. "No sé qué pasará fuera, pero lo que tengo claro es que no concibo un futuro sin ti", confesó él.

"Nunca llegué a imaginar que yo sería la protagonista de una historia tan real junto a ti. Compañero de vida, ¿estás preparado?", le preguntó ella.

Sin embargo, el premio del concurso estaba solo en uno de los sobres que recibiría la pareja. En esta ocasión, fue Celia la afortunada, pero decidió compartirlo con Miguel. "El dinero no da la felicidad, el gordo de la lotería es él", concluyó.