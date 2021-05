La valenciana Bego Romero, entre los ganadores de los Premios de Internet 2021

Las 24 candidaturas ganadoras del certamen se anunciaron durante la gala de los Premios de Internet, celebrada este jueves en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid. El evento, en el marco de las actividades para conmemorar el Día Mundial de Internet que se celebra el 17 de mayo, pretende reconocer aquellas iniciativas, personas u organizaciones que más han destacado en promover, innovar o facilitar los usos de Internet y de las nuevas tecnologías, según detalla la organización en un comunicado.

Uno de los premios ha recaído en una valenciana vecina de l'Eliana, Bego Romero, de 27 años, que en declaraciones a Europa Press ha agradecido el galardón porque "muestra que todo trabajo lleva a una recompensa" y le "motiva a seguir creciendo para cumplir" todos sus objetivos.

"Emprender y montar un proyecto por tu propia cuenta no es sencillo, necesita de mucha constancia, lucha y fuerza para no caer a la primera de cambio. Pero saborear estos momentos es lo que hace que sea una de las decisiones más bonitas que he tomado en mi vida", ha añadido.

En concreto, el premio reconoce la labor de Romero en su marca personal. Según ha detallado, su trabajo ha consistido en "ayudar a negocios a digitalizarse y automatizar sus ventas online para mejorar su visibilidad en internet y aumentar su facturación".

"Lo que he hecho ha sido trabajar día a día mi presencia en redes sociales para aumentar mi visibilidad y llegar a más personas para que vean que el marketing digital no es solo para las grandes empresas. Es una oportunidad increíble que debemos aprovechar para acercarnos más a nuestros clientes, ha añadido.