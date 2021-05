La llista d'espera quirúrgica es redueix 15 dies a l'abril a la Comunitat Valenciana

Sobre aquest tema, han explicat que aquesta reducció ha sigut possible gràcies a que la disminució de la càrrega assistencial provocada per la covid-19, la qual cosa ha permès incrementar les intervencions. En concret, a l'abril s'han realitzat 11.642 intervencions només de llista d'espera, la qual cosa suposa un increment del 9% en relació amb el mes anterior.

Sanitat va suspendre el passat 8 de gener l'activitat quirúrgica per a pacients en llista d'espera per l'increment de casos causats per la tercera ona de la pandèmia. En eixe moment, eren 65.400 els pacients pendents de ser intervinguts i 142 els dies de demora.

No obstant açò, el 17 de març va començar a recuperar-se l'activitat als quiròfans, més enllà de les intervencions urgents i que no poden ser ajornades, fins a arribar a final d'abril amb 127 dies de demora i un total de 61.387 pacients en llista d'espera.

Així, en aquests moments la demora estructural s'ha reduït en 15 dies pel que fa al mes març fins als 127 dies, i s'ha reduït el nombre de sol·licituds actives en 1.260 pacients a pesar que entre març i abril s'han incorporat uns 30.000 pacients nous.

En eixe sentit, la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, ha destacat que "una vegada hem pogut recuperar progressivament l'activitat quirúrgica, hem sigut capaces d'atendre no solament l'urgent i no demorable, sinó anar incrementant a bon ritme les operacions a pacients en llista d'espera".

"Una vegada més hem de sentir agraïment a l'esforç que realitza el personal sanitari", ha assenyalat Concha Andrés, i ha volgut destacar "que la recuperació de l'activitat quirúrgica ha permès en poques setmanes la reducció de la demora en tots els hospitals del sistema públic".

DEMORA PER ESPECIALITATS

La demora ha disminuït en totes les especialitats, més encara en Dermatologia on s'ha vist reduïda l'espera en 41 dies, 34 en Cirurgia Pediàtrica, 22 en Urologia i 21 dies en otorinolaringologia.

D'aquesta manera, l'especialitat amb més llista d'espera és cirurgia plàstica amb 216 dies; cirurgia toràcica amb 197; neurocirugia amb 175; traumatologia amb 163; cirurgia amb maxilofacial 155; otorinolaringologia amb 130; ginecologia amb 129; cirurgia pediàtrica amb 117; urologia amb 116; cirurgia general amb 108; cirurgia vascular amb 88; oftalmologia amb 82; cirurgia cardiovascular amb 75 i dermatologia amb 60.

Per departaments, el que té més demora és Hospital General de València amb 193; Hospital Provincial de Castelló amb 177; Sant Joan d'Alacant amb 164; Vinaròs amb 157 dies; La Fe i Alcoi amb 155; Hospital General d'Alacant 151; Xàtiva 138; de la Plana amb 134; Elda amb 124; Sagunt amb 118, Castello amb 112; Clínic 109; La Ribera 107; Arnau de Vilanova Lliria i Hospital General d'Elx amb 98; Dénia i Oriola amb 95; La Marina Baixa amb 81; Gandia amb 80; Requena amb 74; Manises amb 71; Peset amb 66; Elx amb 46 i Torrevella amb 42.