Detingut a València després d'agredir als sanitaris que li atenien en el seu domicili al crit de "us mataré"

Els fets van ocórrer diumenge passat, quan els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudiren a un carrer del districte de Trànsits, on es trobava personal sanitari que acaba de ser agredit per un pacient al que estaven atenent, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

Una vegada en el lloc, els policies van localitzar un metge, una infermera i un tècnic sanitari i van esbrinar que poc abans havien acudit a un domicili on van trobar a un home inconscient com a conseqüència d'haver-se colpejat.

Mentre atenien a aquesta persona, es va despertar i presumptament va començar a llançar-los patades i punyades. Els sanitaris van aconseguir finalment escapolir-se del seu agressor i alertar la Policia Nacional, si bé aquest va eixir després d'ells molt agressiu alhora que afirmava "us he de matar".

També va colpejar el vehicle d'emergències del SAMU i va provocar danys en les portes posteriors. Per tot açò, els agents han detingut l'home com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat o funcionari públic.

L'arrestat, d'origen espanyol i amb nombrosos antecedents policials, ha passat a disposició judicial.