Bohonal de Ibor recordará el domingo con una "batida simbólica" y un acto a Rosalía Cáceres, desaparecida hace un año

El portavoz de la familia, Salvador Serrano, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para informar de estas actividades y con el objetivo de que este caso "no caiga en el olvido".

Los actos han sido organizados por asociaciones locales de Bohonal de Ibor y comenzarán a la 09,00 horas con un recorrido por donde pasó Rosalía Cáceres el día de su desaparición, al que seguirá una concentración sobre las 12,00 horas.

LOS FAMILIARES ESTÁN "DESESPERADOS"

En su intervención, Serrano ha destacado que los familiares de Rosalía Cáceres, de 75 años, están "desesperados", ya que llevan un año sin noticias de la mujer tras desaparecer "misteriosamente".

Asimismo, y aunque ha remarcado que la investigación sigue abierta, la familia, después de un año, tiene "muchas dudas" de que el caso se aclare en poco tiempo, ya que no tienen noticias al respecto.

De este modo, aunque no haya "ninguna pista" o "indicio", ha indicado que la "creencia popular" está en que Rosalía Cáceres "no desapareció en el campo porque sí" y, aunque no exista, a día de hoy, un "móvil claro", ha dicho Serrano que podría caber la posibilidad de un accidente, aunque no ha haya encontrado pistas en este sentido, ha dicho.

Así, ha apuntado que "no parece muy razonable" que la desaparecida hablase por teléfono a las 14,00 horas y solo una hora después ya no se supiera nada de ella.

En esta línea, se ha referido a que los casos de desapariciones son "infinitamente peor" que cualquier fallecimiento, porque el tiempo "agrava el dolor" de los familiares, ya que el cerebro, ha dicho, no está preparado para asumir algo que no entiende y se convierte en una "tortura".

"Esto se ha convertido en una tortura para toda la familia, esta desesperación necesitamos que se acabe y para acabar con esto necesitamos que se aclaren los hechos, y para que se aclaren los hechos tenemos que seguir presionando, porque una desaparición que no se aclara es matar en vida a toda la familia", ha recalcado.

Asimismo, Salvador Serrano ha añadido que el pueblo de Bohonal de Ibor está "consternado" y "tocado". "El pueblo tiene miedo de ir andando, sabe que si hay alguien que le ha podido hacer daño está en el pueblo, es del pueblo, y lógicamente el pueblo siente que puede estar entre ellos una persona que puede causarle mal a otra", ha añadido.