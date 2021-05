Ayuso otorgará a Vox un puesto en la Mesa de la Asamblea pero avisa que lo hará bajo su "criterio" y en "libertad"

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que buscará la manera de otorgar a Vox un puesto en la Mesa de la Asamblea de la región, a pesar de que cuentan "solo con 13 de 136 diputados", aunque ha avisado que lo hará bajo su "criterio" y en "libertad"

En declaraciones a los medios, tras acudir a la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2021, para celebrar en Ifema el Día de Madrid, Ayuso ha sostenido que ella pretende mantener "una buena relación con este partido" con el que se ha entendido en algunas ocasiones a lo largo de los últimos dos años y en otras ocasiones no.

"Voy a buscar la manera de que tengan un puesto en la Mesa porque creo que eso es de ley porque nos vamos a tener que entender en algunas ocasiones", ha indicado.

Sin embargo, la 'popular' ha avisado de que esta decisión la hará bajo su "criterio" y "libertad", y que debe ser Vox "el que decida si me bloquea o no las distintas iniciativas que lleve a la Cámara".

"Mi postura está clara: libertad y mi proyecto. Tendrán que ser ellos los que decidan por qué se suman constantemente o no para tirar por tierra las iniciativas que lleve al Parlamento", ha añadido.

La mandataria en funciones ha recordado que ella cuenta con una "amplísima mayoría de diputados" porque la sociedad madrileña la "ha votado esta manera" para que "gobierne en libertad".

"Nosotros tenemos más escaños que las tres izquierdas juntas. Yo lo que voy a hacer es gobernar para todo el mundo intentando que todos los madrileños estén representados en este gobierno y será Vox si decide si me bloquea o no las distintas iniciativas que lleve a la Cámara", ha declarado.

Vox dará sus "votos gratis"

Por su parte, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha reiterado este viernes que dará sus "votos gratis" para la investidura de Ayuso, aunque ha indicado que no renuncian "a nada" y están a la espera de una oferta de la dirigente madrileña.

"Yo creo que están intentando ellos organizar el gobierno primero. Cuando tengan claro que van a hacer y el gobierno que van a formar igual me llaman o igual no me llaman", ha explicado.