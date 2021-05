Los MIR mantienen su protesta contra Sanidad ante la falta de alternativa al nuevo método de elegir plazas

Miles de médicos aspirantes a obtener una plaza de Médico Interno Residente (MIR) se concentrarán el martes que viene delante del Ministerio de Sanidad para protestar en contra del nuevo método de elección de plazas que entrará en vigor este año. Mantienen esta protesta después de la nueva reunión que han mantenido este viernes con el departamento de Carolina Darias, de la que no han salido con ninguna solución a sus reividicaciones y si con un evidente enfado porque no han recibido ninguna propuesta por parte del Ministerio. "La convocatoria de hoy ha sido pura fachada".

"No nos han contado nada, no nos han dado ningún tipo de información", ha explicado a este diario Alejandro Cuéllar, portavoz de la plataforma FSE-Unida, que agrupa a 15.000 aspirantes a las plazas de especialización sanitaria en Medicina, Farmacia, Enfermería Psicología, Química, Biología y Física en contra del nuevo sistema de elección que en los últimos años se ha ido implantando en la distintas titulaciones para elegir especialidad y dónde hacerla y en el que este año se estrena Medicina.

Según apuntan fuentes de Sanidad, es la "más importante" para el Ministerio y su protesta provoca "preocupación" en el departamento de Darias. También ha conseguido una movilización que no para de crecer y a la que en los últimos días se han sumado colegios profesionales, Consejerías autonómicas de Sanidad y, este viernes, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, el CSI-F.

Están en contra de un sistema que creen que merma su capacidad de elección de especialidad y que puede dar lugar a la renuncia de hasta 2.000 MIR a sus plazas -de las casi 8.000 que se ofertarán este año-, lo que se traducirá dentro de unos años en una falta proporcional de médicos en el sistema nacional de salud. "Cuando haya 2.000 plazas vacantes [en sanidad] que salga Carolina a dar cuentas", ha dicho Cuéllar, visiblemente molesto, en alusión la ministra de Sanidad.

Al contrario de lo que fuentes del Ministerio aseguraron este jueves que harían, el portavoz de la FSE-Unida asegura que no se les ha dado ni alternativas a los "fallos y errores" que ven en el sistema informático que tendrá que procesar miles de listados con miles de opciones de especialización ni una respuesta a cómo retomar el "tiempo real" en un sistema de elección que ahora será totalmente telemático.

Hasta ahora, los médicos elegían su especialidad mediante un sistema por llamamiento en el que a lo largo de más de una semana se presentaban en el Ministerio -a razón en 700 diarios, 350 por la mañana y 350 por la tarde- para escoger entre 8.000 plazas disponibles en función de sus preferencias. El orden de elección lo determinaba la nota en el examen de MIR, de manera que los mejor calificados tenían más posibilidades de especializarse en las disciplinas y el centro sanitario de su preferencia. El proceso podía ser seguido en tiempo real por el resto de aspirantes, que iban conociendo qué plazas dejaban de estar disponibles a medida que se iban concediendo a quienes iban por delante.

Ahora, Sanidad quiere ampliar a Medicina un procedimiento que sustituye este sistema por otro telemático y sin posibilidad de seguir en directo. Cada aspirante debe rellenar un listado con todas sus opciones, que deberán ser al menos tantas como el orden que ocupen por su examen para elegir entre las 8.000 plazas de especialización. Con todos estos documentos, el Ministerio publicará el 20 de junio una resolución con la distribución de plazas en función de nota en la oposición y orden de preferencia de cada uno.

2.000 plazas vacantes

Los MIR rechazan este nuevo sistema principalmente porque no les permite seguir en tiempo real la elección de los compañeros que van por delante, lo que hasta ahora les permitía configurar la lista sobre la marcha. Sin esta posibilidad, denuncian se asignarán miles de plazas a aspirantes que realmente no están interesados en ellas y que terminarán abandonando, con el consecuente agujero que dentro de unos cuatro o cinco años quedará en la atención sanitaria, cuando debieran terminar el MIR médicos que lo han dejado por el camino. Lo cifran en 2.000 plazas no ocupadas.

Por el contrario, el Ministerio defiende que el nuevo sistema es "transparente", que hay que ir migrando hacia un sistema telemático, para "agilizar al máximo, ser eficientes y justos".

El departamento de Darias no oculta que "preocupan" las movilizaciones convocadas por los MIR un día antes del periodo de las tres semanas que tendrán para elaborar su lista de preferencias y este jueves se comprometieron a explorar una fórmula en la que tengan "la máxima información". Entonces no quisieron desvelarla y este viernes tampoco lo han hecho en su reunión con FSE-Unida, a la que han convocado a otra reunió la semana que viene.

"No nos dan ninguna garantía ni ningún tipo de solución, salvo que sigamos esperando y que la semana que viene no darán algo de información", ha afirmado el portavoz de los MIR.