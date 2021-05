Compromís insta la Diputació i Ajuntament d'Alacant a oferir instal·lacions per a acollir menors arribats a Ceuta

En un comunicat, tots dos han explicat que aquesta proposta es produeix després que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, haja comminat al Govern Central a complir amb la Convenció sobre els Drets de l'Infant i que no es donen "devolucions en calent".

A més, Compromís defèn que l'actual govern del Botànic "sempre ha acostat el muscle i ho seguirà fent" amb la situació de Ceuta, tal com va succeir en 2018, on la ciutat d'Alacant va acollir en l'alberg de la Florida depenent de la Generalitat- a un centenar de xiquetes i xiquets de 12 a 17 anys del buc Aquarius.

En aquesta línia, per al portaveu Bellido "es fa imprescindible més que mai la cooperació i solidaritat interadministrativa entre totes les administracions de l'Estat per a atendre la petició d'ajuda i col·laboració sol·licitada pel Govern de Ceuta".

Per tot açò, Bellido i Fullana esperen una resposta "positiva" dels dirigents "tant de la Diputació com de l'Ajuntament d'Alacant, tal com ha fet la Generalitat Valenciana".