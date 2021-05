David Flores declara en el juicio contra su madre, Rocío Carrasco: "Cuando alguien dice la verdad, se le ve tranquilo"

La larga batalla judicial entre Antonio David y Rocío Carrasco continuó el pasado mes de marzo cuando el exguardia civil la demandó por el impago de la pensión de David Flores, el hijo pequeño de la pareja, y este juicio ha continuado este viernes con la declaración del joven de 22 años.

El pasado 30 de abril, el juez citó al afectado a declarar en el próximo juicio -el de este viernes-, pues la demanda estaba puesta por su padre, y no por él. Por este motivo, la hija de la Jurado se negó a declarar aquel día porque existen "defectos procesales".

Fue este pasado miércoles cuando Rocío Carrasco, que entró en directo en el debate sobre su serie documental, explicó que se acababa de enterar de que su hijo, que estaba citado en el Juzgado de Alcobendas (Madrid), finalmente iba a declarar desde los juzgados de Málaga, donde reside con su padre.

Pero, al margen de no poder ni siquiera verle, Rociíto criticó el hecho de que fuera su ex quien la demandara: "Ha hecho lo mismo que hizo con su hija. La historia se repite [...] Vuelve a ponerlo en la tesitura de querellarse y pedir cárcel para su madre... aunque no pierdo la esperanza de volver a mi enano".

Este viernes ha tenido lugar dicho proceso en Alcobendas (Madrid), con la declaración de David Flores desde Málaga, y había mucha expectativa por la declaración del joven.

"Esperamos que diga la verdad, que diga su intención y esto es un incidente muy claro, es una pensión, es un dinero que se le debe y tendrá que dar su explicación. Nada más", comentó Jesús Garzón, el abogado de Antonio David, a los reporteros de Europa Press. "La jueza le va a ofrecer iniciar acciones legales contra su madre y él va a elegir si quiere hacerlo o no".

A la salida del litigio, que duró dos horas, Javier Vasallo, abogado de Rocío Carrasco, ha evitado desvelar información sobre el juicio o sobre el declarante, pero de nuevo, el letrado de la otra parte sí ha dado algunas pinceladas de lo que ha sucedido en los juzgados: "Formalmente no es ratificar, pero sí ha dicho que quiere reclamar. Entonces, lo ha dicho en el juzgado, lo ha dicho en presencia judicial y yo creo que con eso se disipa cualquier duda que hubiera".

"Estamos en la primera parte del procedimiento y queda mucho trabajo por hacer, mucha instrucción y muchos meses de apertura del expediente", ha asegurado. "Cuando alguien dice la verdad se le ve tranquilo, y es lo que ha declarado. Ha estado con una tranquilidad abrumadora, al final cuando son impagos de pensiones, poco más que sumar y restar... Luego entraremos en matices: hay que saber si él tenía derecho a una pensión y si había percibido algún tipo de dinero por esa pensión".