La Generalitat obri expedient sancionador a 347 vehicles de VTC a València per incomplir la normativa

Així ho ha exposat en l'última reunió de la Taula contra l'Intrusisme del Taxi de València, en la qual s'han contrastat aquestes dades amb els recopilats per les forces i cossos de seguretat, segons ha informat la Federació Sindical del Taxi de València i Província en un comunicat.

Dels 347 expedients oberts, 33 es corresponen amb l'activitat dels servicis d'inspecció, mentre que la resta són arran de denúncies de la Policia Local, han precisat a Europa Press des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

A més, durant aquest període s'han denegat 621 VTC per incompliment de requisits -que segueixen pendents de resolució judicial- i s'han autoritzat 206 VTC. Tenint en compte que s'han suspès 39 de forma voluntària, es mantenen en actiu un total de 167 VTC.

Per la seua banda, l'informe presentat per la Policia Local de València assenyala que la gran majoria de les denúncies relacionades amb el transport a València s'han imposat a empreses de VTC i eleva la xifra a 552 des de l'inici del 2020, segons informa la Federació Sindical del Taxi de València.

Per als taxistes, aquestes dades posen en relleu que "l'intrusisme que està patint el sector del Taxi per part de les plataformes per a guanyar diners a força de saltar-se les normes, no s'ha resolt amb la norma actual", per la qual cosa reclamen que es prenguen "decisions urgents per a acabar amb aquesta situació".

En aquest sentit, la Federació proposa un canvi en l'estratègia de la inspecció per a aplicar un article diferent de la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres (LOTT), amb "sancions mínimes de 4.000 euros per infracció, en comptes dels 400 o 600 euros que fan que aquestes empreses preferisquen arriscar-se a pagar si finalment acaben perdent els recursos", conclou el comunicat.