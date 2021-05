María Pombo se sincera sobre su recuperación tras el parto: "Estoy muy bien, pero mi tripa está más flácida"

El pasado 27 de diciembre nació Martín, el primer hijo de Maria Pombo y Pablo Castellano. La influencer cumplía entonces su "gran sueño" de ser madre y lloraba de "felicidad" tras vivir los primeros instantes junto a su bebé. A lo largo de estos seis meses, tanto ella como su marido han hecho a sus seguidores partícipes de lo mucho que ha crecido el pequeño.

A estas noticias, hace solo unos días, la pareja anunciaba que planean ampliar la familia. "Seguro, no sabemos cuántos, pero más, seguro. Si son tan buenos como Martín a lo mejor caen cuatro", confesaba la pareja entre risas.

Sin embargo, si algo ha llamado la atención de los fans de María Pombo ha sido la recuperación física de la influencer tras el parto. La joven ha recibido una gran cantidad de comentarios en los que le preguntan cómo ha podido recuperarse tan rápido y tener el abdomen plano. "Hay que contar con que cada cuerpo es un mundo", explicaba Pombo, que considera que la parte fuerte de su cuerpo es la tripa, que siempre la ha tenido "muy musculada".

María Pombo muestra la flacidez de su tripa. MARIAPOMBO / INSTAGRAM

"Hay cosas que antes no estaban. No malinterpretéis estos stories porque me parece que estoy estupenda que me he recuperado muy bien, pero, por ejemplo, eso antes no me salía y me sobra un poco", ha explicado María, considerando que su tripa ahora está "más flácida" y no tiene tanta fuerza como antes.

De cara a verano, la pareja ya está organizando unas vacaciones basadas en la esperanza de que la situación sanitaria continúe mejorando. María Pombo y Pablo Castellanos, junto a Martín, tienen planeado un viaje al norte de la península, su destino favorito y al que acuden cada año, para que el bebé vea la playa por primera vez: "Será diferente porque es un bebé y no puede ir mucho a la playa. Tendremos que reorganizarnos", aseguraba la influencer.