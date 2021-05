Oltra titla d'"assetjament" la protesta enfront del Centre Dona i ho veu una "falta tremenda de respecte" a les usuàries

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on ha assenyalat: "No em fa patir per mi, sinó per les dones que eixe dia van haver d'esperar-se per a poder eixir, perquè entre altres coses, han de mantindre l'anonimat i no eixir davant una càmera perquè el seu maltractador la puga trobar, agredir o assassinar". Així, ha remarcat que és un acte "fora de la dialèctica democràtica".

La també consellera d'Igualtat ha incidit en les "dificultats" de les dones usuàries: "Per eixa porta passen diàriament dones que intenten eixir d'un infern que és ser maltractades física, psicològica o econòmicament per les parelles o ex-parelles".

"Són dones que estan vivint el terrorisme masclista", ha asseverat, per la qual cosa "no s'ha de pertorbar l'entrada o eixida amb seguretat a un lloc on es treballa per a assessorar-les".

Per a Oltra, és una "mostra de menyspreu" cap a aquestes dones que "ja calificada aquesta actuació", per la qual cosa "no és un 'escrache'" ja que eixe tipus d'accions "tenen un contingut polític quan la gent que està en les institucions no atén les reivindicacions".

"Jo amb aquest col·lectiu em vaig reunir el 23 de febrer, vaig atendre les seues peticions i reivindicacions de la mateixa manera que els vaig dir que si necessitaven tornar, serien atesos com sempre ho és qualsevol col·lectiu que es dirigeix a aquest govern", ha agregat.