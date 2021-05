Cvirus.- Mil policies vetlen a Alacant en el segon cap de setmana sense tancament perimetral

Es pretén evitar així aglomeracions, previndre botellons, festes il·legals i fer complir els aforaments en zones d'oci i el toc de queda, anuncien la Policia i el consistori.

Paral·lelament, està previst que les unitats de mitjans aeris de tots dos cossos de seguretat vigilen amb els drons des de l'aire les platges, passejos i llocs de major afluència de persones per a poder dissoldre els grups que es detecten amb aquestes inspeccions.

Aquest dispositiu pretén que tant els alacantins com els visitants puguen gaudir "amb més seguretat" de la ciutat, per la qual cosa s'han coordinat els mitjans policials i les zones d'intervenció per a "ser més eficaces" i vigilar que es compleixen totes les mesures per a evitar més contagis.

Policia i Ajuntament recorden que des d'aquest divendres està prevista l'arribada de més turistes a la capital i destaquen que el comportament cívic del cap de setmana passat va ser "exemplar i va transcórrer sense incidents, amb màxim respecte a les mesures sanitàries". Per açò, tant la Local com a Nacional conjuminaran esforços fins al diumenge 23 en honor d'intensificar la vigilància a Alacant.

Respecte al dispositiu, els efectius comptaran amb la col·laboració dels locals d'oci i d'hoteleria i inspeccionaran amb controls d'aforaments les principals zones d'oci. Aquesta actuació posarà l'accent principalment en la zona centre, el Barrio, Gran Via, Golf i la platja de Sant Joan, i en el moment en el qual s'arribe a l'aforament es tancarà el seu accés.

Per la seua banda, la Policia Local mantindrà també patrulles per les platges amb els quads amb un reforç d'agents en Sant Joan, Postiguet i les Cales del Cap de l'Horta, així com en els passejos, i es realitzaran vigilàncies itinerants patrullant per tota la ciutat.

També està previst un pla 'antibotelló' amb vigilàncies en punts de reunions de joves, en les places, parcs i platges amb major incidència, en les zones "calentes" com els castells, les Cales i Cap de l'Horta i en el parc de l'Ereta.