Lady Gaga se sincera con Oprah Winfrey: "La persona que me violó me dejó embarazada"

La nueva serie documental de Oprah Winfrey, The Me You Can't See, ha levantado un gran revuelo. Las declaraciones del duque de Sussex, que afirmó haber recurrido a las fiestas y al consumo de alcohol "como una forma de escape" ante el dolor por la muerte de su madre, Diana de Gales, han supuesto que otros artistas se sinceren acerca de algunos de los episodios más terribles y dolorosos de sus vidas. Este ha sido el caso de Lady Gaga.

La cantante, que tiene ahora 35 años, tenía solo 19 cuando, presuntamente, un productor la amenazó con quemar su música si no se desnudaba para él. El incidente, según la cantante, tuvo un impacto increíble en su salud mental y, incluso, llegó a autolesionarse. Gaga, que no reveló el nombre del presunto agresor, le dijo a Oprah: "No dejaron de preguntarme, y luego me quedé paralizada. Y yo, simplemente... ni siquiera lo recuerdo. No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más".

"Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina, en la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma, porque había sido abusada. Estuve encerrada en un estudio durante meses", relató la cantante dejando claro que su dolor emocional se manifestó de forma física.

La artista continuó su charla con Oprah narrando cómo sufrió una "ruptura psicótica total" como resultado de un trauma y cómo, durante un par de años, "no fue la misma chica". Acerca de su experiencia autolesionándose, agregó: "Crees que te sentirás mejor porque le estás mostrando a alguien 'oye, mira, tengo dolor'. No ayuda. Siempre le digo a la gente: 'Cuéntaselo a alguien. No se lo muestres a nadie'".

"Te frustras contigo mismo. ¿Por qué no estoy mejorando? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y sabes qué? No hay nada malo contigo, pero hay algo que no está funcionando bien. Abre tu corazón a alguien más porque, te lo digo, he pasado por eso y la gente necesita ayuda. Eso es parte de mi curación, poder hablar contigo", ha confesado Gaga, que ha descrito su mejora en salud mental como "un aumento lento".

The Me You Can't See es una serie documental que gira en torno a la salud mental que, conducido por Oprah Winfrey, muestra las situaciones a las que algunas celebridades han tenido que hacer frente.