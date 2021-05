Soler recupera a l'exdiputada Clara Tirado com a cap de gabinet i cessen dos càrrecs d'Hisenda a petició pròpia

Segons han indicat des d'Hisenda en un comunicat, aquests canvis en dos àrees "clau" de la conselleria que, en paraules del conseller Vicent Soler, van a aprofitar per a reforçar la resposta econòmica del Consell enfront de la Covid".

Cristina Moreno va arribar a la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic al juny de 2019 després d'una llarga trajectòria com a parlamentària i després d'haver ocupat diferents càrrecs en el Consell del Botànic des de 2015.

El seu cessament, a petició pròpia per a posar-se al capdavant de l'empresa pública estatal Seittsa, es produeix després que l'economista haja impulsat des de la sotssecretaria el servici de Compres Públiques Centralitzades de la Generalitat, que actualment suposen un estalvi de més de 32 milions d'euros a través d'acords marcs que permeten que l'administració estalvie un de cada quatre euros que es destinen actualment a la contractació de subministraments i servicis.

El conseller Soler ha volgut agrair la dedicació de la sotssecretària durant aquests anys i ha ressaltat especialment "l'esforç, l'eficàcia i la resolució amb la qual va afrontar els que van ser, sens dubte, els mesos més durs que vivim tots els dirigents polítics al llarg de la nostra carrera professional".

En aquest sentit, el conseller ha agraït el paper que va exercir la sotssecretària d'Hisenda durant la gestió de la Covid, sent la responsable de gran part dels contractes que es van firmar per a poder fer front a la crisi sanitària i econòmica.

La sotssecretaria de la conselleria serà ocupada per Daniel González Serisola, fins ara director de gabinet del conseller i persona de la seua màxima confiança. El conseller Soler aposta així per una de les persones més joves del seu equip per a un càrrec estratègic en el seu conselleria.

Llicenciat en Dret, González Serisola va començar la seua trajectòria en la Universitat de València, on formava part de l'equip rectoral, primer, de Francisco Tomás i, posteriorment, en el d'Esteban Morcillo com a delegat del rector per a Estudiants. De fet, González Serisola era integrant precisament de l'equip que es va enfrontar al liderat per l'ara conseller d'Hisenda, Vicent Soler, per a les eleccions a rector de la Universitat de València.

DIRECCIÓ GENERAL

També s'ha produït hui el cessament a petició pròpia del fins ara director general de Model Econòmic, Finançament i Política Financera. Juan Pérez va arribar a la Conselleria d'Hisenda al juliol de 2019. En l'últim any ha sigut una persona clau en el disseny i gestió de les línies d'ajudes del Pla Resistir i del Pla Resistir Plus per a fer front a la pandèmia del coronavirus, la qual cosa ha permès a la Comunitat Valenciana ser l'autonomia que més ajudes ha engegat per a les empreses valencianes, autònoms i treballadors.

El conseller ha destacat la intensa tasca desenvolupada per Pérez "tant en l'àrea de Model Econòmic, dissenyant al costat dels principals sectors econòmics i productius, la transformació de l'economia valenciana; com especialment en l'impuls a la proposta valenciana per a la reforma del model de finançament autonòmic" i s'ha mostrat convençut que "des del seu nou lloc seguirà ajudant-nos i col·laborant en el desenvolupament de polítiques que acaben amb l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana".

El director general ha impulsat des de l'àrea de Model Econòmic i al costat dels principals sectors productius la transformació de l'economia valenciana i ha centrat el seu treball en la reforma del model de finançament autonòmic.

"Juan Pérez ha contribuït durant aquests anys a donar l'impuls definitiu a la proposta valenciana de reforma del model de finançament que, de no haver-se retardat per la crisi pel coronavirus, estava prevista per a 2020" ha assegurat el conseller Soler qui ha agraït "enormement" el treball del director general.

La professora de la Universitat de València Dolores Furió serà la nova directora general.