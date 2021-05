La capella ardent de Francisco Brines s'instal·larà aquest dissabte en l'Ajuntament d'Oliva (València)

Les portes del Saló de Plens de l'Ajuntament s'obriran sobre les nou del matí i romandran obertes fins a poc abans de les 18.00 hores perquè autoritats i veïns puguen donar l'últim adéu a l'autor, recentment guardonat amb el Premi Cervantes. Posteriorment, hi haurà un ofici en l'Església de Santa María, han explicat a Europa Press fonts municipals.

El consistori ha fet públic un comunicat en el qual expressa el seu dolor per la "pèrdua irreparable" del seu fill predilecte Francisco Brines, al mateix temps que trasllada les seues condolences als familiars, amics i a la Fundació del poeta. A més, en la seua memòria es decreten tres dies de dol oficial.

Brines es trobava ingressat en l'Hospital Francesc de Borja de Gandia (València) després de passar per una operació a causa d'una hèrnia només un dia després d'haver rebut el Premi Cervantes 2020 de mans dels reis Felip VI i Letizia.

El poeta és considerat com un dels escriptors més personals de la lírica intimista en la coneguda 'generació del 50'. Va publicar el seu primer poemari, 'Las Brasas', l'any 1959, amb el qual va rebre el Premi Adonais, i en 1966 va guanyar el premi Nacional de la Crítica per la seua obra 'Palabras en la oscuridad'. A més, en 1987 va rebre el premi nacional de Literatura per 'El otoño de las rosas', un dels seus llibres més coneguts, i en 1995 'La última costa'.