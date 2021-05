Carmen Borrego reacciona ante su genial imitación en 'Sálvame'

La hija menor de María Teresa Campos, Carmen Borrego, ha sido la última 'víctima' de Josep Ferré, el imitador de Sálvame, que se ha metido en su piel y en su voz para responder a las preguntas de Jorge Javier Vázquez.

Sálvame llamó a la propia Carmen Borrego para hablar de la entrevista de Terelu Campos y de su madre, de la que la habían excluido.

De paso, le preguntaban por la imitación que habían hecho de ella: "Me parece todo muy divertido, te lo digo en serio", decía Borrego.

"Yo con esas cosas no me enfado, él es un actorazo", hacía ver la hija menor de la Campos, asegurando que no era exactamente igual que ella, pero que tampoco hacía falta.

"Las imitaciones no tienen que ser exactas, son una parodia, yo con esas cosas no me enfado y las valoro mucho", aseguraba con muy buen humor Carmen Borrego.

¡Gracias por tanto! 🤣🙌



🔁 RT si confirmas que Josep Ferré es tu persona favorita 💙 #YoVeoSálvame https://t.co/VQ0brVse46 pic.twitter.com/w3iXUE6evP — Telecinco (@telecincoes) May 20, 2021

Todos los colaboradores aplaudían el buen humor, menos Kiko Hernández que desconfiaba de que las palabras de Borrego fueran sinceras. "Miente, os ha engañado a todos, se estaba cagando en ti", le decía Hernández al propio imitador.