Marzà destaca el "llegat d'amor a la paraula i a la terra" que deixa el poeta Francisco Brines

"El primer poeta valencià Premi Cervantes ens ha projectat cap a l'exterior. Brines és molt benvolgut pel conjunt dels valencians i les valencianes i, evidentment, també per les institucions", ha asseverat.

Per açò, ha avançat Marzà, hui el ple del Consell ha aprovat una declaració de condol institucional. A més, "estem treballant, conjuntament amb la família i l'Ajuntament d'Oliva per a poder celebrar al llarg d'aquest cap de setmana el merescut comiat i organitzar-ho amb la màxima celeritat possible".