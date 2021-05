Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival programa este viernes y sábado actividades como exhibición de jet surf o skate

En cuanto a las proyecciones previstas para este viernes destaca la cinta Bizi Belharra, de Pierre Lapeyrade, así como el estreno europeo de Frontera azul.

Entre las actividades programadas para este viernes figura la exhibición de skate en el exterior del Itsasmuseum por parte de de alumnos de Uribe Kosta Skate Eskola de 18 a 18.30.

También habrá una presentación de socorrismo para surfistas por parte del escritor, surfista y profesional de salvamento Jonan Etxebarria, quien presentará un libro que se compone de nociones sobre salvamento acuático, primeros auxilios para el surfista, además de protocolos y formas de actuación, así como análisis de casos y situaciones reales.

El sábado están previstas las proyecciones de la cinta 'My name is Bahgdad' (Caru Alvez de Souza, Brazil, 2020) a las 10.00 de la mañana y "Encouraged" a las 12.00 horas. A la tarde, a las 17.00 horas, está previsto el estreno de 'Water get no enemy' y, a continuación "Enfer&Paradise"

Entre las actividades para el sábado, destaca la exhibición de jet surf con tablas de surf voladoras para que las prueben quienes lo deseen en las aguas de la ría y, de 17.30 a 18.00 horas, habrá exhibiciones de skate tanto de atletas patrocinados por Styling como de la escuela de skate de Uribe Kosta.

También está programada una mesa redonda (19.45 - 20.45 horas) sobre la Industria del Surf y el Skate, el patrocinio en el Deporte, y elprotagonismo femenino en estos deportes.

Además, durante los dos días se podrá visitar la exposición fotográfica de Mitxel Andreu (Erandio), uno de los fotógrafos de surf vascos más conocidos y la muestra 'Calma' de Amaia Urberuaga sobre el arte de hacer nudos (macramé) fusionado con el arte de seleccionar el palo imperfecto para la pieza perfecta.