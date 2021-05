Puig: "Paco Brines sempre estarà amb nosaltres i ens inspirarà per a millorar la vida de la gent"

Brines ens va deixar aquest dijous als 89 anys, solament uns dies després de rebre el màxim guardó de les lletres en espanyol, el Premi Cervantes, i convertir-se en el primer valencià a fer-ho. La capella ardent se celebra aquest dissabte 22 en l'Ajuntament d'Oliva (València), la localitat que va veure nàixer al poeta.

"És un dia molt trist per a tots els valencians, una pèrdua enorme d'una persona meravellosa que, com ell deia, ha tancat 'el paréntesis entre dos nadas'", ha manifestat Puig a la seua arribada a FITUR, en declaracions a À Punt arreplegades per Europa Press.

Ha lloat així la seua obra, la seua meravellosa herència de persona i la seua actitud enfront de la vida d'humanitat i fraternitat, a més de destacar la sort que va tindre de rebre el Cervantes "amb plena consciència" en la seua finca d'Elca de mans de Felip VI i Letizia.

Després de lamentar el "absolutament terrible" de la seua mort solament uns dies després de "parlar amb ell amb tranquil·litat i amb la seua ironia extraordinària", el president ha proclamat que "sempre estarà amb nosaltres Paco Brines: una persona que simbolitza més que ningú la mediterrània capacitat d'entendre el món des de la raó i el cor".

Per a donar-li el comiat que es mereix, la Generalitat ultima els detalls amb la família amb la previsió de celebrar un homenatge aquest diumenge en el Palau, una convocatòria que s'anunciarà al llarg d'aquest divendres.