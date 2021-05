Albiach (comuns) critica que el nuevo Govern no sea "un cambio de etapa" sino "un cambio de cromos"

La líder de los comuns en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach, ha criticado este viernes durante la segunda sesión del pleno de investidura de Pere Aragonès (ERC) que el nuevo Govern no suponga "un cambio de etapa", sino que sea "un cambio de cromos" entre los republicanos y Junts.

En su intervención, Albiach ha recordado a Aragonès que, tras las elecciones autonómicas del 14-F, se formaron "diversas mayorías" y que "por primera vez, podríamos tener una mayoría progresista", pero le ha reprochado que, pese a esta "oportunidad", ERC haya elegido seguir pactando con Junts, una fórmula que ha definido como "agotada" y que "no quería nadie".

Por este motivo, ha señalado que el nuevo Govern nace con una credibilidad "escasa" y que es de "obsolescencia programada" y de "resignación". "¿No nos merecemos un Govern que sea deseado y que tenga ilusión y credibilidad? ¿Por qué tenemos que tener un Govern de resignación? Esto sólo sirve para ganar unos meses en el calendario", ha lamentado Albiach.

"Gana Junts"

La líder de los comuns ha defendido que, con este acuerdo de Govern, "Junts gana en los despachos lo que no ha ganado en las urnas" y ha hecho referencia a la sanidad, que pasará a estar en manos de los de Puigdemont, y a la vivienda, "porque las ayudas europeas van canalizadas a los propietarios".

También ha asegurado que "gana Junts en políticas de lucha contra la emergencia climática, con los Mossos y el foam, en materia económica y también a la hora de marcar el horizonte del conflicto con el Estado. En resumen, no vemos avances sociales".

Albiach también ha reprochado al líder del PSC, Salvador Illa, que su partido, tras ganar las elecciones, no usó sus votos para buscar una alternativa. "Nos encontramos con un PSC que puso sus votos en una vitrina y los exhibió como un trofeo en lugar de ponerlos a trabajar", ha lamentado.

Votarán "no" pese a la petición de abstención de Aragonès

En la réplica, Aragonès ha pedido a los comuns que se abstengan este viernes en la votación de su investidura "como base para llegar a acuerdos". "Pedimos que hagan este gesto de confianza para que en el futuro pueda haber acuerdos. Yo creo en esta vía amplia, que es diversa porque este país es diverso", ha dicho.

Sin embargo, Albiach ha dejado claro en su contrarréplica que los comuns no se abstendrán y que votarán en contra. "No nos abstendremos porque pensamos que este Govern no es bueno para Cataluña", ha dicho. Aun así, la líder de los comuns ha finalizado su primera intervención deseando al futuro presidente de la Generalitat "mucha suerte y aciertos, porque serán los de todos".