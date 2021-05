El Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá los días 17 y 22 de julio los tributos a The Beatles y Queen

Según ha destacado el Euskalduna en un comunicado, The Mersey Beatles, "naturales, vibrantes y divertidos", han conseguido recrear "toda la emoción y la energía de un auténtico concierto de John, Paul, George y Ringo". El sonido de Liverpool llegara a Euskalduna el 17 de julio con las mejores canciones de los Beatles: Let It Be, Yesterday, Paperback Writer o Twist and Shout.

Los asistentes disfrutarán de un espectáculo "sorprendente" con la réplica de los trajes del legendario cuarteto y una puesta en escena "inolvidable", han asegurado desde el Palacio Euskalduna.

Las entradas para el tributo a The Beatles ya pueden adquirirse en