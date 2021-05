El Gobierno achaca la reciente ola de asesinatos de violencia de género, que se ha cobrado cinco vidas en la última semana, a que España continúa siendo "un país muy machista" en el que queda "mucho por hacer en materia de igualdad", en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo. Además, Calvo cree que el mensaje "inquietante" de Vox negando la violencia machista impide a muchas mujeres maltratadas pedir ayuda "a tiempo" de salvar sus vidas.

"Desde hace tiempo demasiadas mujeres que tienen instrumentos para ser protegidas no los piden", ha dicho en una entrevista en La 1 de RTVE. La vicepresidenta lo vincula con que Vox haya abierto la controversia de si existe o no la violencia de género. "Eso debilita la conciencia común que debemos tener todos y la responsabilidad que debemos de tener las instituciones", ha considerado. "Es un debate cruel que no se debía haber abierto nunca".

Conocado el pacto contra la violencia de género

Calvo ha calificado los últimos cinco asesinatos machistas de "una tragedia tremenda" y ha dicho que luchar contra esta violencia es para el Gobierno una de las prioridades en materia de seguridad nacional.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha convocado para este viernes una reunión telemática urgente del Pacto Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ttras los últimos asesinatos machistas que han sumado a las estadísticas cinco nuevas víctimas, una de ellas un menor, en una sola semana.

En las últimas semanas, la titular de Igualdad ha llamado a "reflexionar y evaluar" qué ha fallado en los últimos casos confirmados, especialmente en dos en los que las víctimas sí habían denunciado, y también "mejorar" para poder ofrecer esa asistencia y protección integral de forma "inmediata a todas las mujeres". En ese sentido se comprometió a revisar los protocolos y las herramientas.

En lo que va de año al menos 13 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Son 1.091 mujeres desde que hay cifras oficiales (2003).