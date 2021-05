María Teresa Campos, contundente ante las palabras de Rosa Benito: "Se debería callar"

María Teresa Campos se ha sentado en una entrevista para la revista Lecturas delante de su hija Terelu Campos, quien le hacía las preguntas. En un primer momento, salió a la luz cuánto había llorado después de su historia con Bigote Arrocet, pero ahora toca el turno de hablar del tema del momento, de quienes han sido ambas las grandes defensoras: Rocío Carrasco.

Durante mucho tiempo es cierto que se veía con ojos de extrañeza la gran amistad de la hija de Rocío Jurado con las Campos, si bien era porque estas conocía la verdad, siendo testigos en primera persona de la manipulación de Antonio David Flores y manteniéndose calladas y en silencio no porque quisieran, sino por petición expresa de Rociíto.

Pero ahora que la veda está abierta, la matriarca del clan Campos no piensa dejar, en su cruzada quijotesca, títere con cabeza, empezando por quienes hayan dudado de la docuserie de su amiga, la cual hace este, en parte, por insistencia de María Teresa, como ella misma revela: "Le dije: 'No quiero morirme sin que a ti se te haya hecho justicia, sin que la gente sepa que no eres una mala madre. ¡No puedo soportarlo!'".

Y dicho y hecho. Rocío Carrasco se puso delante de las cámaras y cada nueva entrega es otra punzada más a una historia de maltrato que a la espera está de que se reabra el caso. El papel maternal de Mª Teresa con Rociíto, de hecho, no ha sido bien visto por parte de ciertos sectores de la familia de la empresaria.

Así, desde el clan Mohedano, Rosa Benito no tardó en salir a decir que ellas dos ni era amigas ni nada de nada. "No eran amigas. No la he visto en casa de mi cuñada como por ejemplo he visto a Isabel Gemio, como he visto a mucha más gente", aseveró.

María Teresa Campos se ríe de sus palabras. "Me hace mucha gracia la que dice: '¡Ella no ha sido nunca amiga de Rocío!'", confiesa, rememorando la última vez que vio a Rocío Jurado, con quien tenía "bastante trato" antes de que falleciese y en el que ella le habló de su nieto, David Flores.

"¡Hemos ido a todos los actos de la familia, pero no éramos amigas de Rocío Jurado porque no quiera ahora esta descerebrada!", se enerva la madre ante las preguntas de la hija, aunque le concede a Rosa Benito que no, no conoció la casa de La Más Grande.

Lo que más le cabrea, empero, es que se dude de su amistad con Rocío Carrasco, a quien adora y de quien sí puede decir que forma parte de la familia, habida cuenta además de que mantiene una relación maravillosa con Fidel Albiac. "Los que sí venían mucho a la casa eran Rocío y Fidel, por eso yo sé todo. La tita esta, que es la que dice que no era amiga de Rocío, se debería callar", sentencia.