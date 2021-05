Se estampa en el suelo después de intentar hacerse un 'selfie' mientras iba en bici y la pilla una cámara en directo

"Por lo menos no me ha visto nadie" no fue un consuelo al que pudiera asirse la protagonista de esta noticia, que se cayó de una forma cómica y delante de una cámara de informativos que estaba emitiendo en directo.

Un reportero de la cadena estadounidense MSNBC emitía en directo desde las inmediaciones de la playa de Santa Mónica para hablar de una nueva guía para el uso de mascarillas y su conflicto con el sindicato de enfermeras cuando por detrás pasa una mujer circulando en bici.

En un momento dado la ciclista saca un móvil y trata de hacerse un selfie mientras suelta las dos manos del manillar y, como era de esperar, la cosa sale mal.

La mujer pierde el equilibrio y se va al suelo, topando con el trasero en el camino asfaltado. A todo esto, el reportero no se da cuenta de lo que pasa detrás de él, mientras sigue con su discurso.

Sin soltar el móvil en ningún momento, la ciclista se levanta como puede y recoge la bicicleta mientras trata de seguir su camino, avergonzada.