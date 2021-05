La CUP ve fallida la mesa de diálogo y avisa: "Y tanto que hace falta confrontación"

La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha insistido este viernes en que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat es una vía fallida, y ha advertido: "Y tanto que hace falta la confrontación. Es imprescindible porque dentro de este Estado no cabrán nuestros derechos, ni civiles ni sociales, por lo que lo tenemos que desbordar, es nuestra obligación".

"Dejémonos de demagogia", ha pedido Sabater en el pleno de investidura del candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, en el que ha asegurado que la respuesta del Gobierno central al independentismo no ha variado entre el PP y el Gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez.

Ha destacado que respetan que el Govern participe en la mesa de diálogo -como figura en el acuerdo con ERC-, pero ha pedido a los actores independentistas: "Desencallemos también aquí el diálogo para hacer efectivo el acuerdo por la autodeterminación y empecemos a trabajar no sólo en hacer el referéndum, sino en sostener el resultado".

Sabater ha pedido a los comuns y a quienes critican a la CUP por apoyar una investidura que llevará a un Govern con Junts: "Dejen esta posición hostil con el mayor movimiento popular que ha habido en este país y de autoorganización y desobediencia que se ha planteado en Europa. Pedimos que se sumen a esta cruzada para tumbar el régimen, a esta cruzada rupturista".

También ha lanzado un mensaje para el rey Felipe VI y para el presidente del Gobierno central: "Tenemos una muy mala noticia para ustedes y para los intereses que defienden. Seguimos de pie. Después del embate de 2017, seguimos de pie, y tantas veces como nos tumbéis, tantas veces nos levantaremos".

Rifirrafes y cuotas de poder

Ha pedido a los partidos independentistas dejar atrás rifirrafes y cuotas de poder, y ha recordado a Aragonès que apoyarán su investidura pero que debe cumplir con los acuerdos alcanzados: "Queremos señales. Si durante las próximas semanas no para la represión contra el movimiento de defensa de la vivienda y no se encuentra la manera de retirar los antidisturbios de los desahucios, la CUP lo tendrá muy difícil y no podrá sostener esta mayoría parlamentaria".

Sabater ha expresado su solidaridad con Palestina y Colombia y con todas las personas migrantes que sufren la violencia y el racismo del cierre de fronteras, y ha exigido detener inmediatamente las "devoluciones en caliente" de migrantes llegados a Ceuta, en lo que ha descrito como una lucha geopolítica que prioriza el capital y los intereses de Estado por encima de la vida de las personas.