La facturació de la indústria repunta a la Comunitat Valenciana un 20,9% al març

La Comunitat Valenciana se situa així com la regió amb el dècim major augment de la facturació de la indústria, per darrere de País Got (+35,2%), Galícia (+29,1%), Navarra (+28,8%), Múrcia (+26,7%), Cantàbria (26,7%), Astúries (24,4%), Castella-la Manxa (+23,7%), Aragó (+23,6%) i Catalunya (+21,7%).

Amb aquestes dades, la facturació de la indústria a la Comunitat Valenciana va augmentar un 3,5% en el primer trimestre de l'any, el quart major increment de totes les comunitats per darrere de Cantàbria (+9,1%), Galícia (5,3%) i Astúries (+4,7%). El creixement de la indústria valenciana de gener a març es va situar així per damunt de la mitjana nacional, que va pujar un 1,8%.

En el conjunt d'Espanya, la xifra de negocis de la indústria es va disparar un 22% el passat mes de març respecte al mateix mes de 2020, registrant així el seu major repunt des de l'inici de la sèrie, l'any 2002.

Amb l'avanç de març, la facturació de la indústria acaba amb 12 mesos consecutius de taxes interanuals negatives a causa de l'efectes de la crisi sanitària sobre el sector.

No obstant açò, cal tindre en compte que la comparació interanual es realitza sobre març de 2020, mes en el qual es va declarar el primer estat d'alarma i el confinament domiciliari, la qual cosa va provocar una disminució de l'activitat i del consum durant les dos últimes setmanes del mes.

En termes mensuals i en dades corregides d'estacionalitat i calendari, la indústria va registrar un increment de les seues vendes del 2,2%, enfront de la reculada del 0,1% experimentat al febrer.