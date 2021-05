Imelsa.- El jutjat obri juí oral contra Rubio, Rus i 24 acusats més pels 'zombies' en Imelsa i Ciegsa

Es tracta de les peces B i F del conegut com a cas Imelsa, en les quals s'ha investigat contractacions presumptament irregulars en les empreses públiques Imelsa i Ciegsa. Uns altres dels processaments són l'ex secretari autonòmic d'Educació Màxim Caturla i l'exdiputat del PP Salvador Enguix.

La instructora ha obert juí oral per delictes de pertinença a organització criminal i delictes continuats de malversació, prevaricació administrativa i falsedat en document oficial comeses per funcionaris públics.

Ha assenyalat com a òrgan per a l'enjudiciament de la causa l'Audiència Provincial de València i ha requerit als acusats perquè presenten fiances que sumen en el seu conjunt més de 3,8 milions d'euros per a fer front a les possibles responsabilitats civils.