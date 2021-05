La Comunitat aconseguirà aquest divendres els 25ºC abans d'un cap de setmana passat de nou per aigua

En concret, aquesta jornada hi haurà cel poc nuvolós amb intervals de núvols alts i vent de component oest fluix a moderat.

Les temperatures aniran en ascens o no patiran canvis. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 16ºC i una màxima de 24; la de Castelló, de 15 i 24; i la de València, de 15 i 25ºC.

El nivell de preemergencia per risc d'incendis forestals per a hui és alt en l'interior i litoral sud de la província de València; i en el nord de la província d'Alacant, tant en l'interior com en el litoral. El risc és baix-mitjà en la resta de l'autonomia.

Per a demà hi haurà cel poc nuvolós i no es descarta alguna arruixada aïllada en l'interior del terç nord a la vesprada. Mentre que el diumenge el cel estarà cobert amb pluges i arruixades ocasionalment amb tempestat, amb probabilitat que siguen localment fortes o persistents en la meitat sud.