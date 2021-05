El Gobierno defiende que lo ocurrido esta semana en Ceuta "no es una crisis migratoria" sino un "asalto a la frontera" por la falta de control de las autoridades marroquíes de los flujos de personas durante unas horas. Así lo ha explicado en RTVE la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quien ha considerado que estos hechos no pueden formar parte de una relación de buena vecindad.

"No es una crisis migratoria, tenemos que ser respetados en nuestra política exterior. Nosotros respetamos a Marruecos. Por eso en apenas unas horas las cosas están reconstituyéndose al punto de partida", ha señalado.

Preguntada por el intento de entrada de cientos de personas esta madrugada por Melilla, de los que treinta habrían entrado, Calvo ha considerado que en este caso no hay un asalto, sino presión migratoria habitual en la zona. Según Calvo, el Gobierno tiene la sensación de que Marruecos "ha vuelto a coger el control de la frontera".

La principal preocupación del Gobierno en esta crisis de Ceuta ha sido la protección de los menores. A este respecto se ha mostrado extrañada por las altas cifras de menores no acompañados que se han publicado. "No sé porque se ha sentado una cifra que no es real. Nunca ha habido 1.400 menores y mucho menos desatendidos. Este es un dato completamente falto de realidad".

La vicepresidenta ha asegurado que muchos "ya se les entregaron a sus padres con la protección de nuestra fiscalía y con el acuerdo de las autoridades marroquíes, porque los niños querían volver con sus padres con todo tipo de garantías". Y, mientras tanto, ha agregado, en territorio español han estado "protegidos, custodiados y atendidos". "No han llegado a ser ni siquiera 800 los menores que han llegado a estar en Ceuta", ha insistido.

La vicepresidenta ha considerado, en línea con lo mantenido minutos antes por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en que no fue un error admitir la asistencia sanitaria del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, porque España es "un país soberano" y se trató de una decisión "humanitaria". La vicepresidenta ha incidido en que la posición política de España sobre Marruecos "no ha cambiado absolutamente en nada y por eso hemos de restituir una situación beneficiosa para ambos".