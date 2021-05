Mor el poeta i acadèmic Francisco Brines, últim premi Cervantes

El poeta i acadèmic valencià Francisco Brines va morir aquest dijous als 89 anys a l'Hospital de Gandia, on romania ingressat després de ser operat d'urgència d'una hèrnia la passada matinada del 15 de maig.

La defunció la va anunciar aquest mateix dijous a la nit el president de la Generalitat, Ximo Puig, a través del seu compte de Twitter: "La seua família i els seus més íntims li han donat un paper i un bolígraf en els seus últims instants. I Paco ha escrit només dues paraules: 'Us estime'. Se’n va una gran persona. Queda un record etern", va escriure el líder de l'Executiu regional en la xarxa social.

Fonts de l'entorn de l'artista van apuntar a Efe que la mort es va produir sobre les 21.50 hores per complicacions del seu estat de salut.

Brines va ser ingressat un dia després que els reis li entregaren el Premi Cervantes 2020 en la seua llar en la finca familiar Elca, a Oliva (València), el lloc que ha inspirat molts dels seus poemes, al no poder-se celebrar la cerimònia el 23 d'abril pel seu delicat estat de salut.

Se’n va amb ell un dels pocs poetes supervivents de la Generació dels 50, després que fa només onze dies morira un altre dels integrants d'aquest moviment literari, José Manuel Caballero Bonald, als 94 anys.

Un autor "intimista" i "entranyable", segons el jurat del Premi Cervantes. Brines defensava la poesia com a "exercici de tolerància", fruit de la identificació emotiva del lector amb el poema, encara que el seu contingut fóra alié a les seues conviccions.

"Som pel que hem estimat, i hem d'acceptar el viscut. Cal resistir i crec que l'èxit resideix a acceptar la vida com ve. Jo mai veig la botella mig plena o mig buida. Veig el just, com està", va dir a Efe en 2010.

En 2001 va ser nomenat membre de la Reial Acadèmia Espanyola per a ocupar la butaca X, vacant després de la defunció del dramaturg Antonio Buero Vallejo, encara que no va prendre possessió fins al 21 de maig de 2006.

Brines també va ser reconegut amb el Premi Nacional de Literatura, el Reina Sofia de Poesia Iberoamericana, l'Internacional de Poesia Federico García Lorca i el Nacional de la Crítica.

Per a Brines, la poesia ha de servir, a més, en un moment tan difícil com l'actual, davant la crisi generada per la pandèmia de covid-19, de "refugi", perquè té el poder de "sanar" l'ànima.