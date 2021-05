El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado este viernes la situación en la frontera de Ceuta y Melilla ahora "es de una cierta normalidad, atendiendo a los días previos, y a lo que hemos tenido que enfrentar".

En una entrevista en la Cadena Cope, el ministro ha considerado que lo ocurrido en Ceuta no es una crisis migratoria, sino una "vulneración de la frontera" por la entrada masiva de personas propiciada por Marruecos.

El ministro ha asegurado que ya "han regresado la mayor parte de los adultos que cruzaron de manera indebida nuestra frontera, que es la de la UE". En concreto, de los 8.000 que llegaron habrían sido devueltos más de 6.500, según las últimas cifras oficiales.

Grande-Marlaska ha puntualizado que, respecto de los menores de edad se está "trabajando en el interés superior de los mismos y retornando a aquellos de los que se tiene la petición o requerimiento de sus padres, de sus familias, y con la intervención del gobierno marroquí".

El ministro ha negado que las devoluciones que se están practicando esta semana en Ceuta sean "en caliente". Asegura que se trata de un "rechazo en frontera" dado que la mayoría no ha entrado en territorio nacional. Y ha asegurado que en las imágenes de televisión se ha visto como muchos "han vuelto voluntariamente".

Preguntado por el paso de migrantes esta madrugada por Melilla, el ministro ha considerado que hay una presión importante migratoria en la frontera sur. Que coordinadas, las fuerzas marroquíes y españolas han evitado muchas entradas, pero ha confirmado el acceso a territorio español de unas treinta personas "que serán devueltos si no piden protección especial".

Y sobre si se opuso personalmente a que España asistiera a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, Grande-Marlaska ha asegurado que hacerlo fue "un gesto humanitario". Para después responsabilizar a Marruecos de provocar una vulneración de la frontera: "Lo que nadie puede concebir es respuestas como las que hemos visto, que menores accedan (por Ceuta) en condiciones de riesgo".

En este sentido, también la vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado este viernes que lo ocurrido en Ceuta el lunes no es una crisis migratoria, sino "un asalto a nuestras fronteras" que no se entiende, asegura, porque España no ha cambiado de postura respecto del Sáhara Occidenal.