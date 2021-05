Los puntos negros tienen las horas contadas: el limpiaporos 6 en 1 que triunfa en Amazon está rebajado un 63%

La rutina facial perfecta es la que se lleva a cabo durante todo el año... Lo que no implica que durante todas las estaciones necesitemos los mismos cuidados. Además del cambio de cosméticos (densos para el frío y más ligeros y con base acuosa para el calor, así como la introducción de las cremas solares), con la llegada del calor conviene apostar por exfoliaciones más profundas que aseguren que nuestros poros no se obstruyen. Y es que, con el verano, el sudor y el bronceado, entre otros, los puntos negros pueden multiplicarse por nuestra nariz, mejillas o barbilla. Sin embargo, para decirles adiós, no siempre es suficiente con la aplicación de jabones y productos adecuados.

Para lograrlo, los limpiadores de poros se han convertido en auténticos aliados de todo tipo de pieles, pues ayudan a limpiar y vaciar los puntos negros y las espinillas para asegurar que nuestra piel está preparada para la buena absorción de los cosméticos. Además, para conseguir uno, no hay por qué invertir mucho dinero, pues se pueden encontrar buenos modelos en Amazon, a precios muy asequibles... ¡y rebajados! ¿Sabías que uno de los favoritos, el de Voyor, está ahora rebajado un 68% y que te lo puedes llevar a casa por menos de 15 euros?

El limpiaporos de Voyor. Amazon

Tres motivos para tenerlo

Limpieza personalizada. Ya sabemos que hay muchos tipos de piel y, por ello, cada uno requiere de una serie de tratamientos específicos que se ajusten a sus necesidades para obtener así los resultados deseados. Para ello, este dispositivo incluye seis cabezales diferentes para que cada usuario pueda disfrutar de una rutina diferente. Asimismo, ofrece tres niveles de fuerza para elegir el que más nos convenga según nuestra piel, incluso aquellas más sensibles.

Limpieza profunda. Este dispositivo absorbe la suciedad del poro para evitar que lo hagamos nosotros manualmente y que, de esa forma, podamos dejar huellas innecesarias en nuestra piel. Eso sí, es necesario después de usar este dispositivo apostar por productos astringentes para cicatrizar el poro y para evitar que quede expuesto a la suciedad.

Manejo sencillo. Todos los botones están en el mango para que resulte fácil elegir los modos correctos según la fuerza que notamos que ejerce. Además, es recargable para facilitar su uso y es cómodo de llevar por si nos vamos de viaje y queremos continuar con nuestra rutina de belleza.

