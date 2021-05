La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, Rocío Flores, pasa por unos momentos difíciles con la emisión de la docuserie en la que su madre saca a la luz todos los trapos sucios de su familia y su pasado.

Quizá por eso la joven está a la que salta y no tolera ni lo más mínimo, como cuando abroncó a la defensora de Valeria Marini en el plató de Supervivientes.

En la última gala Marina, defensora de Valeria, opinó que a la italiana "se le está acosando continuamente".

"¿Crees que Olga malmete contra ella?", le preguntó Jorge Javier Vázquez directamente, algo a lo que la colaboradora se negó a responder: "Yo no voy a volver a decir que nadie malmete contra nadie".

Y es que según contó después Marina, en una gala anterior tuvo una trifulca con Rocío Flores. "El otro día me llevé una buena bronca. Parece que cayó mal que dijese que Olga había manipulado", contó.

Rocío Flores también se llevó el dardo del presentador poco antes, cuando Jorge Javier Vázquez hizo notar que Rocío Flores no va a las galas que él presenta. "¿Mañana va a venir Rocío Flores? Pues entonces no venimos ni tú, ni yo", le dijo Jorge Javier a Belén Rodríguez y añadió: "Que a la niña todavía no la he gozado desde que empezó Supervivientes, a ver si viene un jueves".