Jorge Javier confiesa lo destructiva que ha sido la popularidad para él: "Es una realidad para la que no estás preparado"

Aunque todo parece idílico y positivo en la televisión, como si fuera el tan habitual postureo de las redes sociales, lo cierto es que cualquiera sabe que detrás de todos los platós, shows y presentadores, hay una realidad que puede ser distinta, en muchas ocasiones.

Así lo ha confesado Jorge Javier Vázquez en su último artículo de Lecturas: "La popularidad y la terapia siempre han ido de la mano, pero en esta época más que nunca".

"Cuando te conviertes en una persona popular entras a vivir en una realidad para la que nadie te ha preparado, a no ser que seas la princesa Leonor o Paquirrín, que ya eran famosos desde que nacieron", se ha sincerado. "Creo que la popularidad es destructiva para los tímidos, entre los que me encuentro".

"Primero te sienta bien porque te da una falsa sensación de seguridad", ha asegurado y ha alegado que se puede camuflar esa timidez entre las muestras de afecto que se reciben, sobre todo al principio, pues luego, si no decae la exposición mediática, se empieza a no gustar a todo el mundo.

"Si quieres permanecer en este negocio, no te cabe otra que empezar a formarte una y otra coraza [...] para que no te desestabilicen", ha añadido. "Vas por la vida protegiendo tus sentimientos hasta que llega un día que te das cuenta de que te cuesta emocionarte. Y cuando te preguntas por qué, acabas respondiéndote que no queda otra".

"En los tiempos que corren, si te dedicas a esto y tienes la piel fina, es mejor irse a casa porque no es psicológicamente soportable", ha descrito citando a Gonzo en Vertele. "Para los que se quieran dedicar a este negocio, que sean conscientes de que una parte de su sueldo irá dedicada a psicólogos".