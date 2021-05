A la tragedia de la muerte de su bebé tras el parto, unos padres han tenido que sumar una desagradable sorpresa: Cuando se disponían a inhumar el cuerpo, se han dado cuenta que el hospital había cambiado el cuerpo del bebé por el de una rata gigante.

Los hechos han ocurrido el pasado 13 de mayo en la ciudad colombiana de Tuluá. De acuerdo con la prensa local, la mujer llegó al hospital Tomás Uribe con problemas en su avanzado embarazo, porque "no sentía el bebé".

Al revisarla, los médicos se dieron cuenta de que el ritmo cardiaco del bebé era muy bajo, por lo que la sometieron a tratamiento para acelerar el alumbramiento.

La mujer finalmente dio a luz el sábado, Ella afirma que en un momento dado llevaron a la menor en una cunita que pusieron junto a su cama, pero debido al estado en el que se encontraba después del parto, solo pudo ver brevemente el cuerpo de la bebé.

La madre se quedó dormida, y cuando despertó horas más tarde, le dijeron que la bebé había muerto y se la habían llevado a la morgue del hospital.

"Una neverita" con una rata

Al día siguiente, domingo, el padre de la menor, Daniel Jaramillo, comenzó a hacer el trámite para llevarse el cuerpo a la funeraria. El hombre afirma que le entregaron "una neverita" en donde supuestamente estaba el cuerpo, lo llevaron a la funeraria.

En la sala de velatorio, un funcionario comenzó el procedimiento para trasladar el cuerpo de la bebé a un ataúd. El presencia del padre, abrió la neverita, dentro de la que había una bolsa con los datos de la bebé.

La sorpresa vino cuando fue abierta esa bolsa. "Desafortunadamente, lo que había dentro era una rata", relató el padre al canal Pibe Noticias. "Parecía una zarigüeya".

"No me querían creer"

"Cuando me acerqué al hospital a reclamar, la gente no me quería creer, pensaban que era un teatro mío", continúa el padre. "Yo les decía que lo revisaran con sus propios ojos, para que vieran que estaba diciendo la verdad".

Después, el personal del hospital afirmó que iban a buscar el cuerpo de su hija, sin que hasta la fecha se haya encontrado. De hecho, el centro médico ha publicado en su cuenta de Facebook en el que lamenta los hechos y afirma que se están haciendo las investigaciones necesarias para aclarar lo ocurrido.

En declaraciones a los medios, el padre ha dicho que la madre se encuentra muy afectada por los hechos, y ha demandado ayuda psicológica para ella.

"Lo único que pido es que se haga justicia y que aparezca el cuerpo de mi hija, viva o muerta, es lo único que quiero, ninguna cosa más", ha afirmado el padre.