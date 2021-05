Gustavo González confiesa en 'Sálvame' que ejerció la prostitución: "Fue por mis hijos y por mi exmujer"

El pasado lunes, Gustavo González se vio sorprendido en Sálvame por unas declaraciones de su mujer, María Lapiedra, hablando de su mala relación con sus cuatro hijos, dejando entrever que fue mal padre y mal marido con su ex. Esto molestó mucho al fotógrafo, quien aún no ha conseguido aclarar el asunto con su pareja.

Además de decir que él "le ponía los cuernos a su exmujer desde que se conocieron", algo que él aseguró que ya contó pero repetirlo reabría la herida, también dijo que no consideraba que hubiera dicho nada malo, solo la verdad. Sin embargo, lejos de haber aclarado el asunto como pareja, parece que no habían hablado largo y tendido sobre ello, por lo que lo hicieron este jueves en Sálvame.

El colaborador, montado en una 'furgoneta del amor', conectó con el plató para contar que, tras lo sucedido, "había hablado con uno de sus hijos", pero después quiso arrojar algo más de luz sobre su papel como marido y como padre y ha confesado una de sus épocas más duras económicamente.

"Yo hay una etapa de mi vida en la que, efectivamente, me prostituyo, y lo hice con mucho gusto porque era por mis hijos y también por mi exmujer", se ha sincerado. "Yo en un año pagué más de 100.000 euros".

Belén Esteban ha saltado en ese momento para sacar la cara por Toñi, su exesposa: "Es que vas a provocar, la otra parte está muy callada". Entonces, Gustavo González ha explicado que siempre la ha defendido: "No he atacado jamás a mi exmujer. Cuando María [Lapiedra] ha metido la pata o ha dicho cosas que no debía decir, yo siempre he sacado la cara por mi exmujer. Yo he sido un mal marido, pero no he sido un mal padre".

Pero después, el fotógrafo y la exactriz porno han protagonizado una tensa discusión al no llegar a un entendimiento sobre el problema que les concernía, pues ella seguía defendiendo que no dijo nada malo en su llamada telefónica con Sálvame: "Yo no soy siempre mala y tus hijos siempre buenos porque a mí ellos me han insultado".